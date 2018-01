Prihodnje leto bo novoletni koncert na Dunaju vodil Christian Thielemann

Tradicionalni novoletni koncert Dunajskih filharmonikov bo leta 2019 vodil Christian Thielemann. Nemški dirigent je z dunajskim orkestrom začel sodelovati leta 2000.

Na podiju novoletnega koncerta bo stal prvič, nasledil bo italijanskega maestra Riccarda Mutija, ki je na koncertu letos dirigiral petič.

Med glasbeniki in dirigentom veje veliko umetniško zaupanje. »Že od svojih umetniških začetkov v operi je delal odlično, enako pa je nadaljeval tudi na simfoničnem področju,« je ob razkritju prihodnjega dirigenta po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedal predstavnik Dunajskih filharmonikov Daniel Froschauer.

Od Berlina do Münchna, Salzburga in Bayreutha

58-letni Thielemann je na Visoki šoli za glasbo v rodnem Berlinu študiral violino in klavir, zasebno pa še dirigiranje in kompozicijo. Kariero je začel leta 1978 kot korepetitor v Nemški operi v Berlinu, bil je tudi asistent slavnega Herberta von Karajana. Deloval je po več manjših nemški gledališčih, dokler se ni leta 1997 vrnil v omenjeno berlinsko gledališče. V njem je položaj glasbenega direktorja opravljal do leta 2004, ko je enako mesto prevzel pri Münchenskih filharmonikih.

V Münchnu je odstopil leta 2011 zaradi spora z menedžmentom orkestra glede gostujočih dirigentov in programa. Leto kasneje je postal šef dirigent Saške državne kapele v Dresdnu, kjer so mu lani podaljšali pogodbo do leta 2024. S tem orkestrom je od leta 2013 odgovoren za salzburški Velikonočni festival, poleg tega redno dirigira na Bayreuthskem festivalu.

Prihodnje leto bo tako Thielemann nadaljeval cikel najbolj priznanih dirigentov, ki vodijo enega najbolj priljubljenih koncertov klasične glasbe na svetu. Z njim Dunajski filharmoniki voščijo poslušalcem s plesno glasbo avstrijske glasbene dinastije Strauss in sodobnikov. Nasledil bo 76-letnega Mutija, ki ga je letos vodil petič in, kot je povedal nedavno, morda tudi zadnjič.

Tradicija tovrstnih koncertov na Dunaju sicer sega do leta 1939, čeprav so naziv novoletni prvič uradno uporabili šele leta 1946.