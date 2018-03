Prince umrl zaradi izredno visoke doze fentanila

Ma. F.

Glasbeni svet je 21. aprila 2016 pretresla novica o smrti legendarnega glasbenika Princa, ki so ga neodzivnega našli v dvigalu njegovega doma v Minneapolisu. V začetku junija je patolog potrdil, da je zvezdnik umrl zaradi prekomernega odmerka protibolečinskih tablet fentanil.

Podrobnejši rezultati toksikološke preiskave razkrivajo, da je imel pevec v času smrti v telesu kar 20-kratno smrtno dozo sintetičnega opioida fentanil, piše Daily Mail. Po mnenju strokovnjakov je šlo za izredno visoko koncentracijo fentanila, smrt je torej nedvomno nastopila zaradi prevelikega odmerka (overdose).

»Doza v njegovem telesu je bila izredno visoka, tudi za nekoga, ki fentanil uporablja za kronične bolečine,« je dejal Lewis Nelson iz medicinske fakultete v New Jerseyju.

Kot še razkriva poročilo, je imel Prince v času smrti 67,8 mikrogramov fentanila na liter krvi, v jetrih pa 450 mikrogramov na kilogram. Koncentracija fentanila višja od 69 mikrogramov predstavlja prekomeren odmerek oziroma smrtonosno dozo.

Fentanil je približno 40 do 50-krat močnejši kot čisti heroin in 80 do 100-krat močnejši kot morfij. V medicini se dandanes uporablja kot anestetik in močno protibolečinsko sredstvo, pogosto uporabljeno pri rakavih bolnikih. Značilni učinki, ki nastopijo 15 do 30 minut po zaužitju, so evforija, sedacija, občutek sproščenosti, zmanjšanje razsodnosti, upad kognitivnih funkcij, zaprtje, oteženo uriniranje, povečano znojenje, zaviranje apetita, tesnoba in še nekateri drugi. Zaradi omanjkanja razsodnosti in kompulzivnega redoziranja pogosto prihaja do predoziranja.

Strokovnjaki opozarjajo, da osebe, ki dlje časa jemljejo predpisane opioide razvijejo toleranco, zato je lahko ista doza za nekoga smrtna, drugemu pa pomaga pri kroničnih bolečinah.

V letu 2016 je v ZDA zaradi prevelikega odmerka drog v povprečju umrlo 175 oseb na dan.