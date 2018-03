Privilegiranci ugrabili ljubljansko opero?

Zdajšnjemu ravnatelju SNG Opera in balet Ljubljana Petru Sotošku Štularju mandat poteče jeseni. Ministrstvo za kulturo lani na razpisu ni izbralo nobenega od petih prijavljenih, ker niso dobili podpore sveta javnega zavoda, nov razpis je bil objavljen 29. decembra. Glasovi tako ali drugače vpletenih svarijo, da je v Operi marsikaj narobe.

Na ponovljeni razpis, pravi pozavnist Andrej Sraka, so se prijavili trije kandidati, zdaj čakajo, kako se bodo s točkovanjem odločili svetniki v Operi, dodaja pa, da »v Operi de facto vre, vodstvo pa tega noče videti«.

Svetu zavoda zdaj predseduje Nenad Firšt, strokovnemu svetu Matjaž Drevenšek. Po spletu je v zainteresirani javnosti zakrožilo mnenje Kolegija solistov, Kolegija orkestra in Zbora in baleta SNG Opera in balet, da namerava politika za ravnatelja nastaviti(zaposlen na javnem skladu za kulturne dejavnosti), on pa naj bi imel namen za umetniško vodjo opernega področja postaviti dirigentko, ki naj bi se z opravljeno avdicijo izkazala kot kompetenta oseba za prevzem umetniškega vodenja Opere – kljub izglasovanim nezaupnicam vseh umetniških korpusov.