Rag'n'Bone Man - Vsa toplina človekovega glasu

Izjemen vokalist Rory Charles Graham (1985), znan pod imenom Rag'n'Bone Man z medvedjo postavo, številnimi tetovažami in pridigarskim glasom, je z uspešnico Human okužil ušesa celega sveta.

Ljubljano bo zvečer obiskal v okviru zadnjih koncertov evropskega dela svetovne turneje ob predstaviti izjemnega prvenca, večkrat platinaste plošče, Human. Istoimena pesem je že dve leti ena napogosteje predvajanih skladb, album pa je bil najhitreje prodajan album tega desetletja v Veliki Britaniji. Zagotovo je bila zmagovalna kombinacija njegovega basovskega baritona, gospelovsko-soulovskih pesmi s tehtnimi besedili. Ne dogaja se prav pogosto, da nekdo že s prvencem zbudi toliko pozornosti globalnega glasbenega poslušalstva, še redkeje pa se zgodi, da nastopi pri nas, ko je v samem središču globalnega zanimanja.

Je dobitnik dveh nagrad brit in je trenutno na turneji imenovani Grand Reserve in bo nastopil v dvajsetih evropskih državah. Predstavlja pesmi s svojega prvenca Human, med njimi tudi naslovno skladbo Human in Skin ter še druge single, ki so sledili (Healed, As You Are, Grace). Njegova največja uspešnica Human je v Franciji že dosegla diamantno naklado, v osmih državah pa platinasto. Na lestvici European Airplay se je na vrhu lestvice obdržala pet tednov, prvo mesto je dosegel tudi na glasbeni platformi iTunes in še v 48 državah po svetu.

Njegov izjemen uspeh ni naključje, saj Rag'n'Bone Man že več let brez predaha nastopa na odrih po vsem svetu. Začel je kot petnajstletnik in rapal predvsem v svojem rojstnem kraju Uckfield v Angliji. Šele ko ga je oče spodbudil, naj nastopi na večeru odprtega mikrofona v bluesovskem klubu, je poleg rapanja odkril tudi svoj pevski talent in navdušil občinstvo. Kombinacija obojega ga je naredila drugačnega. Ko se je preselil v Brighton¸, je njegov prijatelj Gi3mo ustanovil rap skupino Rum Committee in ga povabil, naj se jim pridruži. Sodelovanje in nastopanje z njimi mu je prineslo prepoznavnost, ki jo je nadgradil z dvema EP izdajama Blues Town in Wolves and Disfigured.

Življenje se mu je temeljito spremenilo, ko je pri založbi Columbia Records julija 2016 izdal svoj prvi uspešen singel Human, ki se je povzpela na prvo mesto poslušanosti v številnih državah. To skladbo so tudi uporabili kot temo za serijo Oasis, računalniško igro Mass Effect: Andromeda, za film Thank You for Your Service, in televizijsko serijo Inhumans. Sledil je album z dvanajstimi skladbami, pri katerih je Rag'n'Bone Man tudi soavtor.

Rag'n'Bone Man je postal prvi izvajalec, ki je v istem letu dobil tako nagrado brit za novinca leta, kakor tudi nagrado po izboru britanskih glasbenih kritikov. Razprodal je turneje po Angliji in drugod po Evropi, med drugim je na koncertih v legendarni dvorani O2 Brixton Academy v Londonu, nastopil kar tri večere zapored.

Lani pa je sodeloval tudi z virtualno britansko zasedbo Gorillaz v skladbi The Apprentice z deluxe različico njihovega petega studijskega albuma Humanz. To je tudi umetnik, ki se zaveda, kako je pomembna pomoč na začetku. Zato je tudi pokrovitelj brightonske mladinske glasbene dobrodelne organizacije AudioActive, za katero pravi, da »opravlja izjemno delo, saj zagotavlja mladini, ne glede na njihovo premoženje ali družinsko okolje, priložnost, da so ustvarjalni.«

Zaveda pa se tudi pomembnosti obstoja vseh sestavin glasbene industrije, katerega pomemben člen so tudi neodvisne trgovine s ploščami. Zato je bil Rag'n'Bone Man letošnji britanski ambasador ob svetovnem dnevu trgovin s ploščami. Letos je za ta vsakoletni aprilski dogodek s svojo skupino tudi posnel v studio direktno na vinilno ploščo dve novi pesmi Don't Set The World On Fire in George Has Got A Friend, ki sta izšli v omejeni vinilni izdaji 21. aprila. O tej izkušnji je povedal, da je to »zagotovo ena najbolj navdušujočih stvari, ki sem jih naredil. Ti pesmi ne obstajata nikjer drugje. Doslej še nista bili posneti in ne bosta na mojem novem albumu.« O povečanem zanimanju za poslušanje glasbe z vinila je povedala, da se je »v zadnjih desetih letih veliko spremenilo. Sedaj se glasba posluša skorajda le še z vinilov ali pretočno. Na vinilu izdana glasba te resnično predstavlja kot umetnika, ki je veliko vložil v to.«

Obe sta zelo osebni pesmi, ki ju je napisal na turneji, medtem ko je bila njegova partnerka noseča oziroma je takrat rojevala. »Pesem George Has Got A Friend, je o rojstvu mojega sina Reubena. Najini prijatelji imajo namreč fantka, ki mu je ime George, kar je vodilo te pesmi, saj naj bi kmalu dobil prijatelja. Medtem je minilo nekaj časa in ko smo se lotili snemanja, sta oba fantka bila v studiu, v zvočno izolirani sobi seveda.«