Rajko Meserko v. d. ravnatelja SNG Opera in balet

Minister se je že na začetku postopka – in po tistem, ko je bil dosedanji ravnatelj Peter Sotošek Štular na lastno željo razrešen pred iztekom mandata – zavezal, da bo pri izbiri kandidata upošteval mnenje sveta in strokovnega sveta. Ko je svet zavrnil vse tri sodelujoče kandidate, strokovni svet pa je dal pozitivno stališče k dvema kandidatoma, se je minister odločil za imenovanje vršilca dolžnosti.



Ministrstvo za kulturo je sporočilo, da je Rajko Meserko imenovan do imenovanja novega ravnatelja po izvedenem javnem razpisu, vendar največ za dobo enega leta.



Meserko izpolnjuje pogoje za opravljanje nalog vršilca dolžnosti ravnatelja javnega zavoda SNG Opera in balet Ljubljana, iz njegovih preteklih delovnih izkušenj je mogoče utemeljeno sklepati, da bo delo na tem delovnem mestu dobro opravljal.



V času od leta 1997 do 2003 je bil član zbora SNG Opera in balet Ljubljana, od leta 2012 do 2013 pa tudi producent. Od novembra 2013 opravlja funkcijo koordinatorja umetniškega programa v SNG Opera in balet Ljubljana. Meserko je župan Občine Šmartno pri Litiji, član Slovenskega okteta in član stranke SDS.



Minister tudi v drugem razpisu ni potrdil nobenega od prijavljenih kandidatov za mesto ravnatelja javnega zavoda SNG Opera in balet Ljubljana.



Minister se je po drugem neuspelem razpisu odločil, spročajo z ministrstva, da bo v izogib morebitnim nesoglasjem sledil mnenju sveta, ki je odgovoren za učinkovito upravljanje javnega zavoda. Hkrati pa se mu je zdelo smiselno, da - glede na trenutne razmere, ki vladajo v tem javnem zavodu, in na njegovo izgubo, odločitev o novem ravnatelju prepusti naslednjemu ministru s polnimi pooblastili.