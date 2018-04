Raper Kendrick Lamar nagrajen s Pulitzerjem

Ljubljenec občinstva in kritikov Kendrick Lamar se je včeraj zapisal v zgodovino Pulitzerjevih nagrajencev kot prvi glasbenik, ki ni klasik, ne jazzist, temveč raper. Med junaki novinarstva in glasbenimi imeni, kot so Bob Dylan, Duke Ellington, George Gershwin, Thelonious Monk, John Coltrane ..., je Lamar prvi tako množično priljubljen izvajalec – njegov album iz leta 2015 je kot svojega najljubšega v tistem letu označil tudi nekdanji predsednik Barack Obama.

Tridesetletni Američan, rojen 17. junija 1987 v zloglasnem losangeleškem okrožju Compton, je Pulitzerja prejel za svojo zadnjo drzno, surovo in prodorno ploščo DAMN, nagrajeno tudi z gremijem. Komisija je album označila za »virtuozno zbirko skladb, v celoto zaokroženo s slengovsko avtentičnostjo in ritmično dinamiko, ki slika čustvene vinjete, v katere je zajeta kompleksnost sodobnega življenja Afroameričanov«.

Eksistencialistični hip hop

Teme, ki jih Lamar precej abstraktno obravnava, so poulično življenje, policijsko nasilje, rasizem, vztrajanje, preživetje in vrednotenje črnskega življenja. Lamar je zaslovel z globokimi, politično angažiranimi besedili ter svojevrstno mešanico hip hopa, govorjene besede, jazza, soula, funka, poezije in afriških ritmov. Z ostrimi besedili je kmalu postal glas generacije in prvo ime na parnasu hip hopa. Revija Time ga je leta 2016 uvrstila na seznam 100 najvplivnejših ljudi na svetu.

Kritiki so zanj že skovali novo podzvrst in njegovo glasbo označili za eksistencialistični hip hop, pa tudi za družbeno-zavedni eksperimentalni hip hop.

Že njegov prvi album Section.80 iz leta 2011 so kritiki opazili in ga kovali v zvezde. Z njim se je uvrstil na drugo mesto Billboardove lestvice. Albumi Good Kid, m.A.A.d City, To Pimp a Butterfly in DAMN, ki so vsi dosegli platinaste naklade in mu prinesli številne gremije, pa so umetnine sami zase.

Svoj uspeh je pred kratkim okronal še s skladbo All The Stars, ki jo je s pevko SZA spisal za hollywoodsko uspešnico Črni panter v režiji Ryana Cooglerja.

Kendrick Lamar je bil z albumom DAMN na zadnji podelitvi nagrad gremi nominiran kar sedemkrat, dobil je štiri nagrade.

Poleg časti je Lamarju Pulitzerjeva nagrada prinesla še 15.000 dolarjev.