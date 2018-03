»Recepta ni. Včasih se stvari kar zgodijo«

»Slovenska jazz zvezda iz New Yorka« plakati po mestu že ­nekaj časa napovedujejo koncert pianista Marka Črnčeca z Big Bandom RTV. Pri nas verjetno najbolj iskan pianist se je pred dvema letoma na vrat na nos odselil v New York, novim izzivom naproti. Zdaj se je vrnil kot gost, da bi predstavil svojo glasbo v novi različici.

Pri slovenski založbi B.A.S.E. je izdal svoja prva dva albuma Sig­nature in Moral Interchange. Po triu je razširil zasedbo in povabil vanjo tedaj še v New Yorku živečega saksofonista Lenarta Krečiča, obetavnega ameriškega trobentača Jonathana Powlla, bodočo bobnarsko zvezdo Marcusa Gilmora ter zvezdniškega basista Armanda Golo, ki je igral s Črnčečevim pianističnim vzornikom Gonzalom Rubalcabo. Tretji album Devotion je pri britanski založbi Whirlwind Recordings izdal leta 2014. Tokrat so njegove glasbene ideje podprli sami Američani: saksofonist Mark Shim, basist Christopher Tordini in izjemni bobnar Justin Brown.

Devotion so kritiki pospremili z besedami: »Močno delo, ki ne preseneča le po skladateljski plati, temveč tudi po tem, kako zasedba odkritosrčno ponotranja in razvija glasbene ideje in etos.« Ena največjih jazzovskih publikacij na svetu All About Jazz je uvrstila Devotion med dvajset najboljših jazzovskih plošč leta 2014.