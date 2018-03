Ringo Starr povišan v plemiča

B. M.

Bobnarja slovite skupine Beatles Ringa Starra, ki se še vedno ukvarja z glasbo, lani je izdal že svoj 19. studijski album, je britanska kraljica s ceremonialno slovesnostjo ta teden povzdignila v viteza.

»To mi res veliko pomeni,« je glasbenik povedal za britanski BBC. »Je priznanje za stvari, ki smo jih naredili, zato sem viteški naziv z veseljem sprejel.«

Glasbenika je viteška čast doletela 53 let po tem, ko je celotna skupina Beatles prejela prvo kraljičino odlikovanje. Starr je svoje nekdanje tovariše tokrat pogrešal poleg sebe. »Danes sem malo pretresen, saj ko so beatli prejemali tisto odličje oktobra 1965, dogodek ni minil brez trenj. Takratni establišment je na rock 'n' roll še vedno gledal precej sumničavo.« John Lennon je kasneje povedal, da so bili fantje tako nervozni pred srečanjem s kraljico, da so morali na stranišču v Buckinghamski palači na skrivaj pokaditi cigareto.

»Kdo to pravi? Nisem še slišal za to,« se je bobnar zasmejal, ko so mu to povedali po slovesnosti, na katero je prišel z ženo Barbaro Bach in v svojem znanem slogu poziral pred fotografi.

Na vprašanje novinarjev, ali se želi odslej predstavljati kot sir Ringo, je 77-letni glasbenik s pravim imenom Richard Starkey odgovoril: »Ne vem še. Naziv je nov in ni mi še čisto jasno, kako ga ustrezno uporabljati. Pričakujem pa, da ga boste vi uporabljali.«

Bolj pa mu je jasno, je dodal, kaj bo storil z odlikovanjem. »Nosil ga bom za zajtrk,« se je pošalil. Ringa Starra je viteška čast doletela 21 let po tem, ko je bil v viteza povišan drugi član skupine Paul McCartney. Z njim sta se dobila na kosilu prejšnji teden v Los Angelesu in takrat mu je sir Paul dal tudi dober nasvet, kako naj se vede pri ceremonialnem povišanju. »Smej se.«