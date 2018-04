Silence - Turistični vodič po občutkih izgubljenosti

Zasedba Silence, ki je znana­ predvsem po prefinjenem ­tkanju zvočnih podob, bo zvečer dvakrat nastopila v Klubu CD. Pevcu Borisu Benku in pianistu Primožu Hladniku se bosta kot gosta pridružila klaviaturistka Petra Vidmar in pianist Igor Vićentić.

Duet se ukvarja predvsem z glasbo za gledališče in film ter ne nastopa pogosto, zaradi česar so njuni nastopi velikokrat razprodani. Albume izdajata s premišljenim tempom. Pred šestimi leti sta pripravila glasbeno spremljavo ob koncu sveta na albumu Musical Accompaniment for the End of the World, zato nas je zanimalo, kako sta preživela konec sveta in ali je bila glasba ustrezna.

Boris Benko je povedal, da je bila glasba zagotovo primerna. »Načeloma sva hotela s tem naslovom biti šaljiva, a je naslov albuma izpadel malenkost preveč preroško.« Primož Hladnik je poudaril, da sta zelo proti trendom, »takrat pa sva zadela trend apokaliptičnih ­albumov«.