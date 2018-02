Slovenski duo Dendrocopos zmagal na mednarodnem tekmovanju v Luksemburgu

Odlična novica za slovensko glasbo je prišla iz Luksemburga, kjer je med 10. in 18. februarjem potekalo mednarodno tekmovanje tolkalnih duov z nazivom International Percussion Competition Luxembourg.

Na njem sta med 21 tolkalnimi pari z vsega sveta zmagala Slovenca Jan Čibej in Luka Poljanec, kot duo Dendrocopos – tako ime sta si nadela – pa sta poleg prve nagrade prejela tudi nagrado občinstva.

19-letni Jan Čibej, študent prvega letnika Akademije za glasbo v Ljubljani in dijak četrtega letnika Gimnazije Poljane, ter 18-letni Luka Poljanec, dijak 4. letnika Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, sta bila najmlajša udeleženca tekmovanja. Njun mentor je Simon Klavžar, profesor tolkal in komorne glasbe na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani ter docent na Akademiji za glasbo v Ljubljani.

V konkurenci tudi s starejšimi tolkalci

Tekmovanje International Percussion Competition Luxembourg (IPCL) ne poteka po starostnih kategorijah; zgornja omejitev starosti je 36 let za enega člana dua oziroma 60 let skupne starosti obeh članov. Mlada slovenska tolkalca sta se tako na tekmovanju merila s precej starejšimi, tudi profesionalnimi tolkalci.

Letošnje tekmovanje IPCL je potekalo osem dni v treh krogih. Vsak duo je pripravil 85 minut programa. Prvi krog tekmovanja je potekal tri dni (vsi sodelujoči dui so se predstavili z 20-minutnim programom), v polfinale se je uvrstilo devet duov (vsak je izvedel 30 minut programa).

Za finale je mednarodna sedemčlanska žirija (Paul Mootz, Boris Dinev, Philippe Limoge, Katarzyna Myćka, Fumito Nunoya, Bart Quartier in Matthias Schmitt) izbrala tri due, vsak je izvedel 35 minut programa.