Slovenski glasbeniki, ki delujejo v Nemčiji in Avstriji, skupaj nastopili v Berlinu

Berlin – V berlinski Hiši poezije so včeraj prvič skupaj nastopili nekateri vrhunski slovenski glasbeniki, ki živijo in delajo v Nemčiji in Avstriji.

Pod okriljem Slovenskega kulturnega centra Berlin, ki ga vodi Gregor Jagodič, so Andrej Žust, rog (Berliner Philharmoniker), Matjaž Bogataj, violina (Bayerische Staatsoper), Jaka Stadler, čelo (Symphonieorchester

des Bayerischen Rundfunks), Iztok Hrastnik, kontrabas (Wiener Philharmoniker), Tonko Huljev, fagot (Hofer Symphoniker), Tomaž Močilnik, klarinet (HR-Symphonieorchester), in Gea Panter, viola (Simfonični orkester RTV Slovenija), predstavili dela Richarda Straussa, Ludwiga van Beethovna ter slovenskega skladatelja Lucijana Marije Škerjanca.