Spektakel v Belgiji

Slovenski vokalni orkester Perpetuum Jazzile, ki ima v tujini zvesto občinstvo, je na koncertih v sredo in četrtek pokazal, da je izvajalec na svetovni ravni. Z belgijskimi sodelavci, ki so poskrbeli za koreografijo na odru ter luči in animacijo, ki poudarijo pomen pesmi, so oblikovali Le Spectacle, glasbeno predstavo za največje in najprestižnejše svetovne odre.



Koncerta za belgijski, francoski in nizozemski trg v Bruslju in Liegeu naj bi koncertnim promotorjem v teh državah predstavila svetovni vokalni fenomen iz Slovenije. Belgijski partner naših pevcev in pevk Xavier Le Clef je povedal, da si Perpetuum Jazzile zasluži svetovne odre, saj je nova glasbena predstava res nekaj izjemnega.

»Le Spectacle je že navdušil v ljubljanski Hali Tivoli in odlično so ga sprejeli tudi tu. To je popolnoma drugačna glasbena predstava, o kateri sem prepričan, da lahko začne svoj svetovni pohod po odrih Belgije, Francije in Nizozemske. Iz teh držav sem tudi povabil največ producentov in organizatorjev koncertov. Nekaj jih je prišlo še iz Švice in Nemčije. Mnogi so bili zelo radovedni, saj Perpetuuma Jazzile še niso videli v živo. Po prvih odzivih sodeč, so mnoge od njih navdušili, kakor tudi občinstvo, ki jih obožuje. Upam, da se bo čim več producentov odločilo povabiti te izjemne pevce in pevke na svoj odre, ker si to res zaslužijo. Nekateri so jih videli in slišali pred dvema letoma, zato me res zanima, kaj bodo rekli o novem šovu. Gotovo pa ti producenti niso prezrli velikih nasmehov na obrazih občinstva, ko je odhajalo iz dvorane.«



Krajšanje poti s petjem



Zvezdniški blišč pogosto zasenči vse garanje in nevšečnosti, ki so jih deležni glasbeniki. Recimo že 18-urna vožnja z avtobusom lahko ubije dobro razpoloženje. Vendar so člani zasedbe neuničljivi, saj so si kilometre krajšali s petjem, pogosto iz zakladnice domače popularne glasbe. Treba je priznati, da bi zlahka tudi kakšno preskočili. Tolikšna pevska združba pomeni veliko različnih okusov.



Pri vseh koncertih je seveda pomembna tonska vaja, ki je pri skoraj petdesetih vokalistih, inštrumentalistih in solistih ter govorcih pred nekaterimi skladbami poseben izziv. Dvorane imajo vsaka svoje zvočne značilnosti in različno velike odre, čemur je treba prilagoditi nastop. Tudi luči je treba sinhronizirati s skladbami, zato je zanimivo opazovati, kako se iz takih posameznih delčkov na koncu izoblikuje tako celovito dodelana glasbena predstava, kot je Le Spectacle.

Vizualno in vokalno bogata predstava. Foto Zdenko Matoz/Delo

Vsi so bili še posebno vznemirjeni pred prvim nastopom v bruseljskem gledališču St. Michel, prijazni dvorani s patino. Zapolnilo jo je občinstvo vseh generacij, bilo je kar nekaj družin. Očitno je orkester Perpetuum Jazzile zanimiv za najširše občinstvo. In to je znalo ceniti celovitost in izjemnost predstave, kar se je videlo in slišalo že po prvi pesmi Don’t Stop Me Now skupine Queen. Člani zasedbe pravijo, da odziv občinstva na prvo skladbo usmerja ves koncert.



Navdušeni obrazi



Vokalni orkester je skupaj z belgijskimi koproducenti ter režiserjem Martinom Michelom, koreografinjo Brigitte Derks in lučno ekipo Painting with lights ter glasbeniki, ki jih spremljajo pri nekaterih pesmih, pripravil premišljeno in celovito zgodbo o umetnikovem prizadevanju za uspeh in priznanje. Za to so tudi pred nekaterimi skladbami imeli krajše nagovore v angleščini in francoščini. To je občinstvo pozdravilo še posebno bučno. Prvi del spektakla ima humoren skeč z avdicijo, ki je bila s svojo duhovitostjo tudi dobro sprejeta. Edino razočaranje je bilo mogoče zaslutiti, ko niso v celoti odpeli pesmi Na Golico. To so na splošno veselje popravili po koncertu, ko so se v preddverju gledališča družili z občinstvom in tudi zaplesali.

V drugem delu spektakla, ki je stopnjeval napetost, je občinstvo komaj obsedelo na stolih, saj ga je začelo premetavati pri udarni skladbi Eye Of The Tiger, da bi ga popolnoma omehčali s svojo slavno različico pesmi Africa skupine Toto. Žareči obrazi občinstva so dokazovali, da sodelujejo pri nečim izjemnem. Skladba skupine Muse Uprising je poudarek spektakla in je dobesedno na noge dvignila občinstvo. Rajanje se je nadaljevalo ob zadnji skladbi Celebrate zasedbe Kool and the Gang, ko je migala vsa dvorana.



Za dodatek so odpeli še Magnificovo različico pesmi Pastirče, ki je bila poleg Siddhartine B Mašine slovenski del repertoarja; tudi to je občinstvo dobro sprejelo.



Špalir za nastopajoče



Evforično občinstvo je skandiralo in s stoječimi ovacijami nagradilo nastopajoče. Tem je, ko so skozi dvorano odhajali v preddverje, priredilo pravi špalir. Pevci in pevke so množično delili avtograme in med občinstvom srečali svoje prijatelje, ki na njihove koncerte priletijo z različnih koncev sveta. Prodali so tudi vse CD, DVD, knjige in vinilke, kajti del njihovega občinstva je še vedno analogen. Bilo je veliko priložnosti za skupno fotografiranje, na družabnih omrežjih je kar vršalo od navdušenja.

Skupna fotografiranja so bila zaželena. Foto Zdenko Matoz/Delo

Gotovo sta belgijska nastopa očarala občinstvo, koliko je Perpetuum Jazzile očaral koncertne organizatorje, se bo pokazalo sčasoma. Menedžer vokalnega orkestra Boštjan Usenik je povedal, da je nekaj sodelovanj že dogovorjenih, nekaj jih pričakuje v bližnji prihodnosti.



Perpetuum Jazzile je s predstavo Le Spectacle pripravil šov na svetovni produkcijski ravni, zdaj je le še vprašanje vložka, ki so ga pripravljeni za morebitne turneje nameniti koproducenti. Pevci in pevke so z nastopoma zadovoljni, in čeprav so navajeni navdušenega občinstva, jih je evforičen sprejem vendarle nekoliko presenetil in hkrati potrdil, da so na pravi poti.