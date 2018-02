Studio za glasbeno ekstravaganco

Z. M.

Ljubljana – Številno občinstvo je v Hali Tivoli na drugem ljubljanskem koncertu nemške elektronske zasedbe Kraftwerk po letu 2004 uživalo v prav posebni avdio-vizualni izkušnji.



Skupina je zdaj na svetovni turneji, na kateri predstavlja izbor skladb s svojih zadnjih osmih albumov v edinstveni 3D-tehniki, za spremljanje katere so obiskovalci prejeli posebna očala.



Štiričlansko zasedbo vodi edini stalni član Ralf Hütter, 71-letni glasbeni vizionar, ki tudi poje in govori večino besedil. Vrhunska glasba, izjemna tridimenzionalna grafika in izvirna uporaba svetlobe so ljubiteljem te skupine zgradile poseben svet, v katerem ljudje in stroji živijo v sožitju.