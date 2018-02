Tadej Toš poje Prešerna

Dramski igralec Tadej Toš je za festival Arsana pripravil Rokezije, v uporniški zvok rockovskega tria, v katerem so kitarist Igor Leonardi, basist Tadej Kampl­ in bobnar Enos Kugler, odete Prešernove poezije. Projekt je bil dobro sprejet, sledilo je veliko nastopov po kulturnih domovih. Zvečer bodo nastopili v mariborskem KGB, jutri v gledališču Park v Murski Soboti, na Prešernov dan pa v ljubljanski Drami v okviru programa Akustika.

Na lanskem ptujskem festivalu Arsana je zasedba Tadej Toš in The Band premierno predstavila projekt Rokezije. Predvsem zato, ker je poletje v Toševem terminskem načrtu primeren čas za tovrstno ustvarjanje, saj nima siceršnjih delovnih obveznosti. »Tako se lažje v miru prepustim navdihu in uresničitvi idej. Hkrati se je to zgodilo na festivalu Arsana v mojem domačem mestu z naklonjenim občinstvom, ki spremlja vse moje ustvarjalne podvige. Zato sem hvaležen Ptuju in festivalu ter občinstvu, da to lahko preizkusim na domačem pragu,« je povedal.