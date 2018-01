Tom Petty umrl zaradi prekomernega odmerka zdravil

Smrt je bila nesreča. Povzročila so jo zdravila fentanil, močan opiat za blaženje bolečin, oksikodon in temazepam.

M. Č., STA

Los Angeles - Ameriški rock zvezdnik Tom Petty je umrl zaradi prevelikega odmerka zdravil, je ugotovitev medicinskega izvedenca po poročanju tujih medijev v petek sporočila njegova družina. Po njihovih navedbah je bila glasbenikova smrt nesreča, ki so jo med drugim povzročila zdravila fentanil, močan opiat za blaženje bolečin, oksikodon in temazepam.

To je pokazala obdukcija, ki so jo opravili potem, ko so 66-letnega legendarnega glasbenika 2. oktobra po popolnem srčnem zastoju našli nezavestnega na njegovem domu v Malibuju. Umrl je sicer v bolnišnici v Los Angelesu, kjer so ga sprva priključili na življenjsko podporo.

Glasbenik je imel po trditvah svojcev težave z zdravjem, med drugim je trpel za pljučnim emfizmom, imel težave s koleni in kolkom. »Na dan, ko je umrl, so ga obvestili o zlomljenem kolku. Meniva, da so bile bolečine preprosto neznosne, kar je razlog za prekomerno uporabo zdravil,« sta žena Dana in hči Adria zapisali v izjavi, ki jo povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Dana in Adria Petty, kot sta poudarili, upata, da bodo te ugotovitve pripomogle k nadaljnji razpravi o nevarnostih jemanja protibolečinskih tablet. Menita, da se mnogi ne zavedajo dovolj posledic jemanja teh zdravil. Prekomeren odmerek protibolečinskih tablet je bil sicer razlog za smrt tudi legendarnega Princea.

Legendarni rocker Tom Petty je svoje ime na svetovni glasbeni zemljevid zapisal v 70. letih minulega stoletja s skupino Tom Petty and the Heartbreakers, ki je zaslužna za uspešnice, kot so American Girl, Free Fallin', Breakdown in Listen to Her Heart.

Skupina, ki je leta 2002 svoje mesto dobila tudi v Dvorani slavnih rock'n'rolla v Clevelandu, je nastopala štiri desetletja, Petty pa je na odrih zadnjič stal le nekaj dni pred smrtjo ob zaključku turneje ob 40-letnici njihovega delovanja.