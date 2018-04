Umrl je Alan Jakin, kitarist Avtomobilov

Bil je ustanovitelj skupin Jutro in Go ter dolgoletni član novogoriških Avtomobilov. Skupino je zaradi hude bolezni zapustil leta 2006.

V. U., STA

Umrl je kitarist Alan Jakin, ustanovitelj skupin Jutro in Go ter dolgoletni član novogoriške skupine Avtomobili.

Novico je na družbenem omrežju Facebook sporočil Marko Vuksanović, pevec in bas kitarist zasedbe Avtomobili, ki ustvarja že več kot 30 let. Poleg novice je pripel njihovo pesem Skozi leta.

Z Avtomobili posnel sedem albumov

Jakin se je rodil 22. junija 1953 v Novi Gorici, skupini Avtomobili pa se je pridružil leta 1988. Pred tem je igral v skupinah Jutro in Go, s katerima je posnel dva albuma. Nekaj časa je sodeloval tudi z Zoranom Predinom.

Skupina Avtomobili, ki sta jo ustanovila brata Mirko in Marko Vuksanović, je leta 2012 praznovala 30-letnico. V tem času je nanizala uspešnice, kot so Skozi leta, Pot domov, Hvala za pisma, Ljubezen ne stanuje tu, Enakonočje, Sama, Navaden dan in druge. Izdala je deset studijskih albumov, zadnji je iz leta 2016 Daleč, dva kompilacijska albuma in album v živo.

Kot navaja portal rockline.si, je Jakin z Avtomobili posnel in izdal sedem albumov, zaradi hude bolezni pa je leta 2006 skupino zapustil.