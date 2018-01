Umrl je južnoafriški trobentač Hugh Masekela

V 79. letu starosti je umrl južnoafriški trobentač in legenda jazza Hugh Masekela. »Po dolgotrajni in pogumni bitki z rakom na prostati je preminil v Johannesburgu,« je novico po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila njegova družina.

Vrhunski južnoafriški trobentač Hugh Masekela, ki je veljal za očeta južnoafriškega jazza, se je ponašal s šest desetletij trajajočo glasbeno kariero in je posnel več kot 40 albumov. Glasbenik, ki je tri desetletja preživel v izgnanstvu, je bil veliki borec proti apartheidu.

To se med drugim kaže v njegovih najbolj znanih pesmih, kakršnja je Bring Him Back Home, v kateri zahteva izpustitev Nelsona Mandele iz zapora, ali Soweto Blues in Grazing in the Grass.

»Vse, kar nas obkroža, je glasba«

Že od malih nog je bil predan glasbi, njegova dolga glasbena pot pa se je začela, ko mu je lokalni župnik podaril trobento in mu kasneje pomagal v Veliko Britanijo. Leta 2015 je kot eden od nastopajočih na festivalu Lent v intervjuju za časnik Dnevnik dejal, da je glasba literatura Afrike in dar narave: »Vse, kar nas obkroža, je glasba − dež, ocean, ptičje petje, delo v tovarni.«

Foto: Arhiv festivala Lent

Leta 1960, ko je bil za 30 let prisiljen zapustiti domovino, je po navedbah časnika s podporo slavnega violinista in dirigenta Yehudija Menuhina sredi zlate dobe newyorškega jazza prispel v glasbeno šolo na Manhattnu. Vsak večer se je srečeval z glasbo velikanov, kot so Miles Davis, John Coltrane in Thelonious Monk, učil pa se je pod mentorstvom legend Dizzyja Gillespieja in Louisa Armstronga ter ob podpori Harryja Belafonteja in Miriam Makeba.

»Bra Hugh«

Ko so Mandelo izpustili iz zapora, se je Masekela vrnil v domovino. Leta 2010 je, kot spominja francoska tiskovna agencija AFP, nastopil na slovesnosti ob odprtju svetovnega nogometnega prvenstva.

Bra Hugh, kot so ga imenovali v Južni Afriki, je bil eden od izjemnih arhitektov afriškega jazza, njegova brezčasna glasba pa je povzdignila dušo južnoafriškega naroda, je ob njegovi smrti na družbenem omrežju twitter zapisal južnoafriški minister za umetnost in kulturo Nathi Mthethwa.