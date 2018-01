Umrl nekdanji kitarist skupine Motörhead Fast Eddie Clarke

L. Z., STA

London - V 68. letu starosti je umrl nekdanji kitarist britanske heavy metal skupine Motörhead Edward Allan Clarke, ki ga večina pozna pod umetniškim imenom Fast Eddie Clarke. Po pisanju spletnega portala The Guardian je Clarke umrl v bolnišnici zaradi pljučnice.



»Zaprepadeni vam predajamo novico, ki je do nas prišla šele nocoj ... Edward Allan Clarke - ali kot smo ga vsi poznali in imeli radi Fast Eddie Clarke - je včeraj mirno preminil,« je skupina objavila na svoji facebook strani.



»Eddieja sem videl ne tako dolgo nazaj in bil je v odličnem stanju. To je popoln šok,« pa je po pisanju nemške tiskovne agencije DPA sporočil nekdanji bobnar zasedbe Mikkey Dee.



Član najboljše zasedbe Motörheadov



Clarke se je zasedbi pridružil leta 1976. Skupaj z bobnarjem Philom Taylorjem in pevcem Ianom Lemmyjem Kilmistrom velja za člana najboljše zasedbe Motörheadov. Trio je leta 1977 izdal svoj debitantski album Motörhead in ustvaril več uspešnic, med njimi Ace of Spades.



Skupino je zapustil leta 1982, nadomestil ga je kitarist skupine Thin Lizzy Brian Robertson. Clarke pa je skupaj z nekdanjim basistom skupine UFO Peteom Wayjem ustanovil skupino Fastway. Kasneje se je nekajkrat pojavil kot gost na še nekaj skladbah Motörheadov.



Leta 2000 je kot gost nastopil tudi na njihovem koncertu ob 25-letnici delovanja v Londonu. Leta 2014 pa se je pridružil Kilmistru pri izvajanju pesmi Ace of Spades na koncertu v Areni Birmingham. Kilmister je sicer leta 2015 umrl za posledicami agresivne oblike raka.