Umrla pevka skupine The Cranberries

Ma. F.

V 47. letu starosti je umrla pevka skupine Cranberries Dolores O'Riordan, je po poročanju BBC povedal njen tiskovni predstavnik. Pevka je umrla v Londonu, kjer se je skupina trenutno mudila na snemanju. Druge okoliščine smrti trenutno še niso znane. Njeno družino je novica močno pretresla in so prosili za spoštovanje zasebnosti v tem težkem času.

Dolores, po rodu Irka, je na čelu skupine Cranberries doživela svetovno slavo. Med najbolj znanimi uspešnicami sta pesmi Linger in Zombie. Leta 2003 si je skupina po 13 letih delovanja vzela odmor, šest let kasneje pa so se znova združili. V vmesnem času je pevka izdala samostojna albuma z naslovom Are You Listening? in No Baggage.

Lani meseca maja je Dolores javno spregovorila o svoji diagnozi bipolarne motnje, kjer gre za izrazito izmenjevanje evforičnega in depresivnega razpoloženja.

Pevka je kot najmlajša od sedmih otrok odraščala na Irskem. Julija leta 1994 se je poročila z Donom Burtonom, nekdanjim menedžerjem skupine Duran Duran. Še isto leto se jima je rodil sin Taylor Baxter, nekaj let kasneje pa še deklici Molly Leigh in Dakota Rain. Leta 2014 sta Dolores in Don po dvajsetih letih skupnega življenja odšla vsak svojo pot.