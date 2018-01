Usoda večnega ženskarja Don Giovannija

Zgodba o lahkoživem zapeljivcu, španskem plemiču Don Juanu Tenoriu, je doživela številne različice in uprizoritve, tako v gledališču, stripu, filmu, računalniški igrici kot v operi. Praško Stanovsko gledališče je leta 1787 pri Wolfgangu Amadeusu­ Mozartu naročilo novo opero,­ saj je bila njegova Figarova svatba velika uspešnica. Napisal je operno mojstrovino, ki jo bodo zvečer premierno izvedli na odru SNG Opera in balet Ljubljana pod taktirko Žive Ploj Peršuh in v režiji Diega de Bree.

Zgodbo o razuzdancu je Mozart s pomočjo libretista Lorenza da Ponta, s katerim sta odlično sodelovala že pri Figarovi svatbi, naslovil Don Giovanni, saj je izvirno besedilo napisano v italijanščini. Mozart je odpotoval z Dunaja v Prago, da bi vodil vaje, vendar so ugotovili, da je delo zelo zahtevno, in so premiero prestavili za dva tedna, na 29. oktober 1787.