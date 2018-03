Zbogom cedeji, pozdravljene vinilke

Ko so v začetku sedemdesetih­ let prejšnjega stoletja izumili­ digitalni plošček, znan kot compact disc, so bili prepričani, da je to idealen in večen­ nosilec glasbenega zapisa. Množično so cedeje izdajali v devetdesetih letih in kakšnih dvajset let so bili osnovna oblika glasbene prodaje. Potem so z novimi glasbenimi formati, lahkotnostjo kopiranja in internetnimi načini prodaje in podajanja glasbe postali redkost. Večnost ni dolgo trajala.

Pričakovati je, da bo prodaja glasbe še nekaj časa padala, vedno pa bodo obstajali avdiofili, ki bodo kupovali glasbo v fizični obliki. Nina Meden, vodja marketinga pri slovenski izpostavi ene največjih glasbenih korporacij Universal Music, je povedala, da je lani pod njihovim okriljem v Sloveniji izšlo več kot 1500 albumov v fizičnem in digitalnem formatu, k temu lahko prištejemo še albume, ki so v Sloveniji na voljo prek tujih spletnih trgovin. Poleg cedejev, ki so še vedno najbolj razširjen fizični nosilec zvoka, je Universal Music izdal približno 900 vinilnih plošč ter tri glasbene kasete. Slednje so predvsem nišni izdelki za oboževalce, kot je na primer kaseta Guardians of the Galaxy: Awesome Mix Vol. 2, in ne predstavljajo pomembnega deleža glasbene prodaje.