Na Naši pesmi zmagal Komorni zbor Dekor

Na zborovskem tekmovanju Naša pesem minuli konec tedna v Mariboru je nastopilo 20 vrhunskih slovenskih zasedb s skupno 650 pevci. Petčlansko mednarodno strokovno žirijo je s svojim nastopom najbolj prepričal Komorni zbor Dekor iz Ljubljane pod vodstvom Petre Grassi, ki je prejela tudi naziv najboljša zborovodkinja tekmovanja.

Naša pesem je bienalna prireditev v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD), ki na vsaki dve leti ponudi pregled vrhunske zborovske ustvarjalnosti pri nas.

Letos je kar osem zasedb nastopilo prvič, tekmovanja pa se je udeležilo tudi pet zborovodij debitantov, kar po navedbah JSKD kaže na sveže in živahno dogajanje na področju zborovskega petja. Tudi Komorni zbor Dekor je na dogodku nastopil prvič.

Mednarodna žirija

Kot so po zaključku tekmovanja sporočili iz sklada, je žirija v sestavi Helena Fojkar Zupančič, Ambrož Čopi, Gary Graden, Karmina Šilec in Simon Phipps na drugo mesto uvrstila Komorni zbor Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani z dirigentom Sebastjanom Vrhovnikom. Tretje mesto pa sta si razdelila Dekliški pevski zbor oddelka za glasbo Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru pod vodstvom zborovodkinje Tadeje Vulc in Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani, ki ga vodi dirigentka Jerica Gregorc Bukovec.

Posebno priznanje in denarno nagrado mlademu skladatelju za noviteto je prejel Tilen Slakan za priredbo ljudske pesmi Ko bi le vedela mam'ca vi.

»Tekmovanje Naša pesem je izjemnega pomena za ohranjanje in razvoj kakovosti zborovskega petja pri nas, pri čemer ni nezanemarljivo dejstvo, da je bil za vse v tujini že uveljavljene slovenske zasedbe prav nastop na Naši pesmi ključen za njihovo kasnejšo mednarodno uveljavitev,« so še izpostavili v JSKD.

Tekmovanja, ki tradicionalno poteka v mariborski Dvorani Union, se udeležujejo odrasli pevski zbori in male zasedbe pevskih skupin na najvišji kakovostni ravni. Sodelujoče izbira umetniški svet tekmovanja, tekmovanje pa ocenjuje komisija, sestavljena iz domačih in tujih strokovnjakov.