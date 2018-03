Žrtvovanje in ljubezen, lepotica in princ

Philip Glass, veliki ameriški minimalist, je v Ljubljani gostoval pred četrt stoletja, zdaj bo doživel premiero na slovenskem opernem odru z nenavadnim delom Lepotica iz zver, narejenim po Cocteaujevem filmu. Glass je filmu odvzel glasbeno spremljavo, dodal svojo in naredil svoj sanjski hibrid, Matjaž Farič je temu odvzel film. Kot da bi si za svoj opernorežijski prvenec rekel: Naredite mi to zgodbo spet opero.



Da zna ameriški skladatelj presenetiti in navdušiti, je znano že dolgo. S prvo opero Einstein on the Beach (Einstein na plaži) je – v sodelovanju z režiserjem Robertom Wilsonom – sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja ponudil svojevrsten spoj glasbe in giba, kot ga do takrat še ni bilo. V portretnih operah Satyagraha in Akhnaten je uporabil sanskrt in besedila iz egipčanske knjige mrtvih, v delu La Belle et la Bête je šel še korak dlje.



Glass je za osnovo svoje Lepotice in zveri vzel črno-belo klasiko Jeana Cocteauja iz leta 1946, film je dal projicirati na platno nad opernim odrom, odvzel izvirno glasbeno spremljavo Georgesa Aurica in govorjene dialoge ter oboje nadomestil z malim orkestrom in pevci, ki filmske dialoge pojejo parlando.