55. sejem otroških knjig: Najbolj opazen trend je raznolikost

Danes se končuje 55. mednarodni sejem otroških knjig v ­Bologni, najpomembnejši­ ­tovrstni dogodek na svetu. Na njem so zopet prodajali­ ­avtorske pravice, podeljevali­ nagrade, analizirali trende, ­obveščali profesionalce s področja otroške literature o novostih in podobno. Dobra novica je, da svetovni trg otroške literature raste.



Tuji mediji poročajo o različnih trendih na bolonjskem sejmu. Znova naj bi bile v vzponu fantazijske serije za mlade odrasle, priljubljene so knjige z nekonformističnimi junakinjami in feministično noto, kar povezujejo z gibanjema #MeToo in #TimesUp, še vedno izhaja veliko problemske literature in knjig o identitetnih izkušnjah, vedno več je stvarne literature za otroke, ­ilustriranih serij za starostno skupino med osmim in dvanajstim letom ter grafičnih romanov.



Proti toku



Na sejmu je bilo precej slovenskih udeležencev. Nekaj smo jih po­vprašali, katere trende so opazili. Vodja uredništva leposlovja pri založbi Mladinska knjiga in letošnji žirant za prestižno Andersenovo nagrado Andrej Ilc je dejal, da bi stežka izpostavil zgolj eno »knjigo sejma«, tudi o prevladujočem trendu bi težko govoril.

»Ena največkrat slišanih besed v zvezi z bolonjskim sejmom je raznolikost, ki se ne udejanja samo skozi drugačne tematike ter izvirne avtorske in produkcijske pristope, temveč tudi tako, da med založniki vse bolj izstopajo novi igralci, ki se stvari­ lotevajo drugače, včasih že kar odkrito 'proti toku',« je povedal.

V tem smislu ga navdušuje pojav poljudnih slikanic v (pre)velikih formatih, s katerimi se je uveljavila komaj desetletje stara poljska založba Dwie siostry (velika mednarodna uspešnica Zemljevidi je ravnokar izšla tudi pri nas). Po Ilčevem mnenju si je treba upati, kar velja tudi za angažma Slovenije, ki bo častna gostja bolonjskega sejma leta 2021. »Če sklepamo po podobi in obisku slovenske nacionalne stojnice, lahko rečemo, da se je začelo obetavno,« je poudaril Ilc.