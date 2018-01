Aleš Šteger: »Ko me poezija utrudi, se odpočijem s pisanjem proze«

Aleš Šteger ni človek, ki bi obtičal na mestu. Pa ne samo v geo­grafskem smislu (znano je, da veliko potuje, se udeležuje literarnih branj, rezidenc in podobnega), temveč tudi v literarnem. Uveljavil se je kot mladi up slovenske poezije, potem pa raziskoval in pisal v skoraj vseh literarnih zvrsteh: potopise, esejistiko in zadnja leta tudi romane. Zadnji, ki je izšel pred kratkim, nosi naslov Neverend in ima impresivnih 455 strani.



Začeli ste kot pesnik in še vedno ste pesnik, toda zadnja leta razveseljujete bralstvo tudi z debelimi romani. Kako se je zgodil ta preskok v prozo, od kod se je prikradel epski zamah?



Pisanje je živa magma, v nenehnem iskanju forme. Po drugi pesniški zbirki Kašmir iz leta 1997 sem se počutil v slepi ulici. Instinktivno sem čutil, da mi grozi, da bom zapadel v ponavljanje, manierizem. Rekel sem si, ne, hvala, tudi če to pomeni, da bom nehal pisati.

Na daljšem potovanju po Peruju sem začel eksperimentirati s potopisno prozo. Iz tega je nastala moja prva prozna knjiga Včasih je januar sredi poletja. Od tedaj osciliram med poezijo in prozo. Skoraj nikoli ne pišem obojega hkrati, četudi je izražanje v različnih formah pri meni med seboj močno povezano.



Lahko rečem, da se po knjigi poezije odpočijem tako, da napišem prozno knjigo, in obratno. Kak glas iz pesmi se lahko pojavi recimo v prozi. In obratno. V delu Knjiga teles je osrednji del pesniškega triptiha cikel petindvajsetih pesmi v prozi, hommage utemeljitelju te pesemske forme Baudelairu. Je pa res, da med pisanjem poezije in proze v smislu popolne predanosti, zastavka, vložka energije, ne čutim velike razlike.

Predjezikovni mentalni proces, ki je izhodišče za vsako knjigo, in iskanje ustreznega jezika izvirata iz istega studenca. Razlika je v tem, da je za roman ponavadi treba narediti kako bolj faktografsko pripravo, za poezijo pa bolj fenomenološko ali lingvistično. Pri romanu Neverend so me intrigirali nedavne trgovinske vojne EU, razmerje med botanikoma Linnaeusom in Scopolijem iz Idrije, 18. stoletje, vzpon modernih totalitarizmov, organizacija naših penoloških institucij in podobno.To je po eni strani res, po drugi pa ne povsem. Tudi za pisanje pesniške zbirke, če ta ni le nabor, ampak v sebi sklenjena celota, je potrebna daljša osredotočenost. Tudi pesniška zbirka mora imeti jasno določena žarišča, okrog katerih krožijo pesmi, četudi se to dogaja neeksplicitno. Največkrat tudi ne drži predstava, da pesnika pesem sama obišče. Jo je treba povabiti v goste in to je včasih precej zahtevno in zapleteno početje.