Anne Michaels: »Moralnost je kot mišica, treba jo je krepiti«

Za večino slovenskih maturantov je besedna zveza ­Ubežni delci del vsakdana, čez nekaj tednov pa bo že zgodovina.­

Knjiga je namreč, poleg Kos­mačevega Pomladnega dne, eno izmed del, ki jih letos obravnavajo za maturitetni esej. Prinaša zgodbo judovskega dečka Bena, išče povezave med generacijami ter postavlja bralcu zahtevna vprašanja.



Člani Dijaške skupnosti Ljubljana so v začetku marca pripravili delavnico na to temo in okroglo mizo Maturitetno kazalo. Ena izmed gostij na dogodku, sicer virtualna, je bila tudi avtorica knjige Anne Michaels.

Povedala je, da ji je proučevanje gradiva za knjigo vzelo kar deset let. Vsebino je hotela prikazati na realnosti in jo nato popeljati v abstraktno, v filozofijo življenja.