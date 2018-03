Boj proti mafiji: brez upa zmage

Roman Pogodba Mojce ­Širok je še en pomemben prispevek h kriminalnemu žanru. Avtorica, ki jo poznamo kot novinarko Televizije Slovenija in dolgoletno dopisnico nacionalke iz Rima, je svoje poznavanje Italije prelila v berljiv, napet in pretresljiv politični triler, ki so ga že ovenčali z nagrado modra ptica.

Kot se za kriminalni žanr spodobi, se knjiga začne s tremi nenavadnimi in pretresljivimi smrtmi: v elitni rimski soseski najdejo izmaličeno truplo enega najbolj uglednih in omreženih odvetnikov Giovannija Marie Silvestrija di Sant Cristofora. V tej noči si dozdevno vzame življenje mafijski šef Pasquale Lauria, prav tako te noči najdejo še eno truplo, o katerem se pokaže, da pripada pomembnemu italijanskemu kirurgu Adrianu Meneghiniju.

Komisar Emanuele Rubino, ki se je kalil v palermski protimafijski policijski enoti in je zadolžen za razrešitev Cristoforovega umora, kmalu dojame, da so te smrti povezane in da jih povezuje mafija; natančneje, vrh politike in mafije.