Chantal Mouffe: Živimo v populističnem momentu

Festival Literature sveta Fabula se je začel s humanističnim uvodom, Fabulo pred fabulo, v katerem sta nastopila eden najbolj znanih britanskih intelektualcev Terry Eagleton in belgijska politična teoretičarka in filozofinja Chantal Mouffe. Jutri pa se z nastopom ukrajinskega pisateljskega zvezdnika Serhija Žadana festival tudi uradno začenja.

Chantal Mouffe je najbolj znana po kanonskem delu postmarksistične misli, knjigi Hegemonija in socialistična strategija 1985, ki jo je napisala skupaj z Ernestom Laclauom. Zanimivo je, da je prvi tuj prevod te knjige, in sicer že leto in po izidu v originalu, izšel pri slovenski založbi Analecta, je v uvodu povedala programska voditeljica festivala Fabula Manca G. Renko. Ljubljanski publiki je Chantal Mouffe v četrtek predstavila svojo še nastajajočo knjigo z naslovom V bran levemu populizmu.