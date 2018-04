Deloskop izpostavlja: Veličastna noč knjige

Založba Sanje, ki z Nočjo knjige že več let zaznamuje 23. april, Svetovni dan knjige, je tudi letos na široko razpredla program po vsej državi.

V projektu, katerega častni pokrovitelj je Slovenska nacionalna komisija za Unesco, je približno 350 dogodkov, med prijavljenimi je okrog sto osnovnih šol, več kot 50 jih bo izvedlo Noč branja.

Ob življenjskem jubileju Draga Jančarja Mladinska knjiga danes ob 11. uri v knjigarni Konzorcij predstavlja ponatis njegovih treh romanov Galjot, Severni sij ter Katarina, pav in jezuit (z avtorjem se bo pogovarjala Nela Malečkar), založba Beletrina, ki je avtorjevo okroglo obletnico počastila z obsežno zbirko novel in kratkih zgodb Mnoga življenja, pa popoldne ob 18. uri pripravlja srečanje z avtorjem v Veliki čitalnici Narodne in univerzitetne knjižnice, na katerem se bo z Jančarjem pogovarjal direktor založbe Mitja Čander.