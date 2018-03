Dolga senca samomora Sylvie Plath

Roman Ti si rekel : Zakon Sylvie Plath in Teda Hughesa je bil vedno opisovan z njene plati, naposled je dobil besedo tudi on.

Ob imenu Sylvia Plath takoj pomislimo, da je to tista pesnica, ki je naredila samomor. To dejanje jo je dramatično in za vedno zaznamovalo, bilo je usodno za nastanek mita o njej.

Za nekatere je velika pesnica, za druge povprečna, za večino pa žrtev svojega moža Teda Hughesa.



Ljubezenska zgodba najslavnejšega književnega para Sylvie Plath in Teda Hughesa je bila vedno misterij. Znana so nekatera dejstva. Sylvia je leta 1963 naredila samomor, potem ko jo je Ted zapustil zaradi druge ženske. Takrat je postala mučenica in ikona, on pa okrutnež in morilec.

Hughes se sploh ni trudil, da bi ovrgel te govorice, o njenem samomoru je spregovoril šele leta 1998, tik pred svojo smrtjo, ko je objavil zbirko pesmi Pisma za rojstni dan.