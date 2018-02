Drugo nebo: Pesmi ljubezni in upora

Urugvajcu Mariu Benedettiju (1920–2009) je uspelo to, kar uspe redkim pesnikom – ljudje­ so njegovo poezijo vzeli za svojo. Latinskoameričani so drli na njegova javna branja, v obliki grafitov so njegove verze pisali na zidove, peli so jih kantavtorji, moški so z njimi izpovedovali ljubezen izbrankam.

Pri nas lahko spoznavamo njegovo poezijo šele zdaj, v izboru Drugo nebo, ki ga je pripravila­ Sara Virk, izšel pa je v zbirki Nova lirika založbe Mladinska knjiga.

Benedetti velja za pesnika vsakdanjosti, ljubezni ter močne socialne in politične angažiranosti. Pravijo, da gre njegov uspeh pripisati temu, da je v primerjavi s kolegi, ki so se izgubljali v pretencioznih pesniških gibanjih, on raje pisal preprosto, iskreno in občuteno poezijo o stvareh, s katerimi se ni težko identificirati.

»Ko imam skrbi, strahove ali ljubezensko afero, znam spremeniti svoja občutja v pesem,« je definiral svoj pesniški credo. Bil je ploden avtor, objavil je več kot 80 knjig različnih zvrsti.



Rojen je bil v ruralnem urugvajskem mestu Paso de los Toros leta 1920. Oče je bil italijanskega rodu in po stari italijanski navadi so dali sinu kopico imen: Mario Orlando Hamlet Hardy Brenno Benedetti Farugia.

Ime Hamlet priča, da so v družini cenili literaturo in umetnost. Oče je bil lekarnar, vendar je njegovo podjetje zašlo v težave. Ko je bil Mario star štiri leta, se je družina preselila v Montevideo.

Šolal se je v prestižni nemški šoli, kjer se je prekalil v natančnosti in disciplini, piše v spremni kronologiji, pozneje pa se je šolal še v Liceo Miranda.

Družina je imela nemalo finančnih težav, pesnik se je spominjal, da so za golo preživetje prodali družinsko srebrnino in posodo, ki jo je dobila mati za poročno darilo, vrsto let so živeli v baraki. Mario je začel delati že pri štirinajstih letih, najprej v trgovini z avtomobilskimi rezervnimi deli, pozneje pa se je preživljal s priložnostnimi in stalnimi službami. Bil je tudi strasten bralec in veliko je pisal.