Evangelij za pitbule: Izpoved ranjene duše ali pornografija?

Pred nami je nov primer, ko je literatura presegla običajen ­bralski okvir in postala vroče­ družbeno vprašanje. Dva literarna zgodovinarja namreč opozarjata, da je podelitev priznanja zlata hruška romanu Jiřija Bezlaja Evangelij za pitbule­ nesprejemljiva, saj se s tem promovira in otrokom priporoča v branje zanje neprimerna, problematična knjiga.

Roman Evangelij za pitbule je izšel leta 2016 pri založbi Mladinska knjiga v zbirki Nova slovenska knjiga, ki je namenjena odraslim bralcem. Literarni kritiki v različnih medijih so zaznali, da je po jeziku in vsebini drastičen in pretresljiv, vendar nihče ni omenil, da bi bil kakorkoli sporen, nasprotno, namenili so mu pozitivne ocene.

Leto in pol po izidu je roman živel običajno literarno življenje, šele po podelitvi priznanja zlata hruška, ki ga podeljuje Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, je zavrelo.



Po resničnih zgodbah



Roman je zasnovan kot prvoosebna izpoved gimnazijke. Nekomu, ki njeno pripoved snema (kar samemu pisatelju?), govori o poskusu samomora, spolnih zlorabah v otroštvu, incestu, posilstvu, lezbičnosti, v romanu je na splošno veliko vulgarnih opisov spolnosti pa tudi opisov uporabe drog in pijančevanja. Avtor romana Jiři Bezlaj je diplomirani kipar, sicer bolj znan kot (upokojeni) profesor umetnostne vzgoje na bežigrajski gimnaziji.

V intervjuju, ki je bil objavljen v Delu, je Bezlaj povedal, da je roman nastal na podlagi zgodbic, ki so mu jih pripovedovale gimnazijke. Opisani dogodki so po njegovih besedah resnični, a nekoliko literarizirani, da bi zabrisal identiteto pripovedovalk. Samo en lik nastopa s pravim imenom – to je stric Slavc, ki je zlorabil deklico.