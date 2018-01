Iskanje izgubljenega časa

Zadnjih sto let ni enovita in »žanrsko« enotna knjiga, saj Rupel v njej menjava pristope. Od stvarnega, ki se spogleduje z zgodovinopisjem, publicističnega komentiranja dogodkov in zunanje- ter notranjepolitičnih analiz do osebnih in družinskih spominov ter dnevniških zapisov iz časa osamosvajanja in poznejših političnih epizod, pri katerih je sodeloval tudi sam. Zlasti odlomki iz dnevnikov so pomemben dokument za prihodnje preučevanje osamosvojitvenih procesov pa tudi vijugastih poti slovenske poosamosvojitvene politike, do katere je Rupel seveda ves čas od blago do ostro kritičen.



Prvi del knjige, v katerem oriše glavne značilnosti nastajanja slovenske politike in geopolitike, bi lahko bil tudi del kakšne kratke zgodovine slovenskega 20. stoletja s poudarkom na mednarodnih okoliščinah. V tem smislu uvodni del kljub »žanrski« neenotnosti deluje kot nekakšen priročnik o zgodovinskem ozadju rojstva ­Slovenije.

Večino knjige Rupel namenja obdobju po letu 1942. Za to obdobje je, kar zadeva avtorjev pristop, značilno, da ga Rupel opisuje tudi prek družinske zgodovine in pozneje lastnih spominov. To obdobje razdeli na različice socializma: zgodnji socializem, v katerem partija napove boj za oblast in to oblast tudi prevzame, realni socializem (1948–1965), ki sledi informbiroju in za katerega je značilno ideo­loško zaostrovanje, socializem s človeškim obrazom (1965–1972), ki pokaže možnosti liberalizacije družbe, sledijo vrnitev realnega socializma (1972–1980) in ponovna ideološka ter politična zaostritev. Obdobje po Titovi smrti in začetek demokratizacije družbe Rupel posrečeno označi za negotovi socializem, ki se sklene s pripravami na slovensko osamosvojitev, njeno izpeljavo in mednarodnim priznanjem nove države.