Jennifer Clement: Pen kot boj proti vsem vrstam sovraštva

Rada govori o svojem delovanju v mednarodnem Penu, a še bolj se razgovori, ko beseda nanese na njene knjige. Mehiška pisateljica Jennifer­ Clement je prva ženska, ki vodi mednarodni Pen, za to funkcijo se je uvajala kot predsednica mehiškega Pena. Tako kot vsi dosedanji predsedniki se tudi ona veliko ukvarja s kršitvami svobode govora, zaprtji, izginotji ter umori novinarjev in pisateljev, morda jo trenutno še bolj okupira vprašanje ženskih pravic in spolne enakopravnosti.



Pred nekaj leti je pri nas izšel prevod njene knjige Vdova Basquiat­, zdaj pa še prevod knjige Molitve za ugrabljene, v kateri govori o ugrabitvah deklic v mehiški zvezni državi Guerrero.



Ste predsednica mednarodnega Pena in pisateljica. Katero delo je zahtevnejše, katero vam vzame več časa?



Delo predsednice mednarodnega Pena je zelo zahtevno, zato sem trenutno predvsem to, za pisanje mi ne ostane veliko časa. Svojo zadnjo knjigo Gun Love, ki je pravkar izšla, sem večinoma napisala, še preden sem postala predsednica Pena. Kršitev svobode govora ter preganjanja pisateljev in drugih ljudi peresa je po svetu toliko, da mi lahko verjamete, da sem polno zaposlena s tem.



S katerimi zadevami ste se ­zadnje čase največ ukvarjali?



Ker sem prva ženska na čelu mednarodnega Pena v njegovi skoraj stoletni zgodovini, se vsekakor počutim poklicano usmeriti njegovo delovanje v boj za pravice žensk in spolno enakopravnost. Pripravili smo ženski manifest mednarodnega Pena ter ga predstavili v Združenih narodih, kjer ga bodo tudi sprejeli, sprejela ga bo tudi Mednarodna zveza založnikov in nekatere druge organizacije.

Spremenili smo tudi statut mednarodnega Pena. Ta dokument je bil napisan in sprejet v povsem drugem času, leta 1921. V njem piše, da se člani in članice Pena borijo proti razrednemu, nacionalnemu in rasnemu sovraštvu, manjka pa omemba spolne enakopravnosti. Statut smo popravili tako, da je med cilji Pena tudi boj proti vsem vrstam sovraštva, uvedli smo tudi koncept enakosti, ki do zdaj ni bil vključen v statut.