Kaj je res? Res je moje življenje

Ko bralec zapusti 814 strani­ dolg roman, utegne ostati­ ­malce zmeden. Je za njim mojstrska epska pripoved o tragičnem polpretekliku na Slovenskem, celo »roman sprave«, kot ga v naslovu spremne besede označi Aljoša Harlamov? Ali pa literarno spretno napisana zgodba, ki kljub načelni odprtosti do »resnice«, ki ni »v enem samem tragičnem dogodku, ampak v spletu človeških ravnanj in okoliščin, ki so pripeljali do določenega dogodka«, vztraja pri eni sami?