Fabula: Kako pripadati? Zakaj in kam pripadati?

Samo barva kože ne more biti dovolj, sem pomislil, ko sem o avtorici romana Gana naj gre Taiye Selasi prebral, da se je rodila v Londonu nigerijski­ mami in ganskemu očetu, odraščala v Massachusettsu, po Københavnu pa zdaj živi v Rimu. Kakšno, kako avtentično Afriko mi lahko pokaže?



O tem se v spremnem besedilu k slovenskemu prevodu odmevnega prvenca sprašuje tudi Gabriela Babnik, že v naslov svojega besedila postavlja vprašanje Kdaj si dovolj afriški, da lahko pišeš o Afriki? in dodaja, da je avtorica »izraz 'prebivalka sveta' nadomestila z izrazom 'afropolitizem'«, terminom, ki naj bi zajemal kameleonsko, fluidno, večkulturno, hibridno identiteto sodobnih afriških izseljencev oziroma generacij njihovih potomcev.

Ena od teh je zapisala, da so ti ljudje sicer trdno zasidrani na afriški celini, njihova telesa in zavest pa so drugje, v svetu, hodijo po ulicah Barcelone, Teguja, New Yorka, celo Michigana, njihov dom je povsod. Kozmopolitska afrocentričnost?

Taiye Selasi je v eseju Zbogom, Babar (ali: Kaj je afropolit?) pred več kot desetletjem zapisala, da afropolitom, najnovejši generaciji afriških emigrantov, za katere je značilna »zabavna mešanica londonske mode, newyorškega žargona, afriške etike in akademskega uspeha«, pomeni dom najrazličnejše reči, češ da ne pripadajo nobenemu določenemu kraju, ampak se – »Afričani sveta« – počutijo doma na mnogih.



Najbolj slavljeni prvenec



Ghana Must Go, je opozorila otoška kritika, je bila napovedana s silnimi fanfarami, avtorici naj bi svetovala Toni Morrison, vnaprejšnjo hvalo ji je pel Salman Rushdie, citat za naslovnico je priskrbela Penelope Lively, nič presenetljivega, da je bil najbolj slavljeni prvenec leta kmalu preveden v številne jezike. Avtorica je po izidu knjige, ki je vzbudila veliko medijske pozornosti, navrgla, da je hotela napisati preprost roman o družini, družinskem življenju, kritika je dodala, da ni le preprost, ampak ambiciozen.

O Selasijini družinski sagi bi se lahko reklo, da ne odstopa kaj veliko od znamenitega začetnega stavka »Vse srečne družine so si podobne, vsaka nesrečna družina pa je nesrečna na svoj način«. V romanu Gana naj gre ti načini zadevajo tematiko afriškega izseljenstva, ki ga je na drugi, načeloma srečnejši strani morja ali oceana pričakalo marsikaj, od preprostega belsko-anglosaško-protestantskega rasizma do spoštovanja in ugleda.



V delu Gana naj gre obarva usodo družine trenutek, ko se eden od glavnih likov, Kweku Sai, standardni ubožec iz Gane, ki mu je onkraj Atlantika, v Bostonu, uspelo postati kirurg, potem pa nanese, da ga zaradi zdravniške napake, ki to verjetno sploh ni bila, in rasizma odpustijo, po nekaj časa prikrivanem neuspehu odloči enostavno po francosko ali pač po afriško oditi iz svojega dotakratnega življenja.