Kevin Brooks - Vsi so hoteli, da bi spremenil konec. A ga ni

Pisatelj, glasbenik in filozof­ ­Kevin Brooks piše ostro in grobo,­ srčno in tehtno. Piše za starejše najstnike, ki so, kot je poudaril, najzahtevnejši­ bralci.­ Nimajo več otroške naivnosti­ in premorejo vztrajno radovednost.

Najbolj je znan po pretresljivem romanu Dnevnik iz bunkerja, za katerega je leta 2014 prejel prestižno Carnegiejevo medaljo za mladinsko literaturo, ki jo podeljujejo britanski knjižničarji. Glede na to, da se je mnogim zdela knjiga o ugrabljenem fantu, ki je zaprt z drugimi­ ljudmi v bunkerju, sporna in predvsem neprimerna za najstniško čtivo, ga je nagrada toliko bolj presenetila. »To je bilo res čudno obdobje. Za to nagrado sem bil že trikrat nominiran. Vedel sem, da sem na končnem seznamu, ni pa se mi zdelo, da lahko zmagam. Nekateri jo imajo za kontroverzno in neprimerno za mladino. Res sem bil počaščen, da sem prejel to nagrado, ker je to velika čast. V bistvu so s tem tudi knjižničarji pokazali pogum, ki jim ga mogoče prej ne bi prisodil,« je povedal ­Brooks.