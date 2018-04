Klavrnost spremeniti v navadno nesrečnost

Končna analiza Knjiga nekdanjega vodje Freudovih arhivov Jeffreyja M. Massona – Kako je Freud odkril vir človeškega trpljenja in nato to preklical

Končna analiza, delo Jeffreyja Massona, deluje bolj kot psihoanaliza samega avtorja kakor kot psihoanaliza Freudove psihoanalize. Točneje, pod krinko govora o tradicionalni psihoanalizi govori o mogočni »cerkvi«, instituciji, skrivni družbi, oskrbnici svetega psihoanalitskega grala ter o bolečini, potem ko so ga izločili iz kroga posvečenih.

Po izgubi zaposlitve v Arhivu Sigmunda Freuda in izključitvi iz Mednarodnega psihoanalitičnega društva ni več mogel opravljati psihoanalitske dejavnosti s pokritjem in blagoslovom ekskluzivnega društva. Napisal je lahko le še vrsto knjig o čustvenem življenju živali in pa, seveda, sladko-grenke spomine na čase, ko je veljal za privilegiranega člana tega društva.