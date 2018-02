Kleistova nagrada pisatelju Christophu Ransmayrju

Letošnjo Kleistovo nagrado bo prejel avstrijski pisatelj Christoph Ransmayr, za katerega je značilno, da se v delih sprehaja po geografskih in psiholoških robovih.

Roman Poslednji svet iz leta 1988 kot nekatere druge določa kompleksna topografija, v kateri se zgodovinski kraji prekrivajo z mitskimi pokrajinami, je zapisala žirija.

Kleistova nagrada, podeljuje jo družba pesnika in dramatika Heinricha von Kleista, je najstarejše nemško literarno priznanje in je vredna 20.000 evrov. Ransmayrju jo bodo podelili 18. novembra v Berlinu, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Doslej so jo med drugimi prejeli Ernst Jandl, Herta Müller in Daniel Kehlmann.

Ransmayr (1954), po izobrazbi filozof in etnolog, je tudi zaprisežen alpinist in pohodnik. Zanj kot literata je značilna izjemna slogovna izbrušenost, je mojster tega, kako v odmerjene besede zajeti čim več pomena.

V slovenščini je mogoče brati prevode njegovih romanov Grozote teme in ledu, Poslednji svet in Leteča gora, leta 2011 pa je bil tudi gost festivala Fabula.