Knjižnice za dva dni zapirajo vrata

Zaradi prehoda na nov knjižnični sistem, bodo v soboto in ponedeljek zaprte knjižnice v Ljubljani.

Vse enote Mestne knjižnice Ljubljana bodo zaradi prehoda na novo platformo knjižničnega sistema COBISS3, zaprte v soboto 14. aprila in ponedeljek 16. aprila, so sporočili na spletni strani MOL.



V dneh, ko bodo knjižnice zaprte, ne bodo delovali servisi Moja knjižnica, portal e-knjig Biblos in oddaljeni dostop do bibliografsko-kataložnih baz podatkov. V času prehoda na nov sistem bo sistemsko izključen tudi rok za vračanje izposojenega gradiva, prav tako bo izključeno obračunavanje zamudnine za nevrnjeno knjižnično gradivo.

COBISS3 je tretja generacija programske opreme za avtomatizacijo knjižničnega poslovanja in zagotavljanje dostopa do različnih baz podatkov, ki bo omogočila sodobnejše delovanje sistema in servisov.

Obratovalni čas med prazniki

Na praznične dni, v petek, 27. aprila, ter v torek in sredo, 1. in 2. maja, bodo vse knjižnice zaprte. Nekatere knjižnice bodo zaprte tudi v ponedeljek, 30. aprila.

Izjemoma bodo tisti dan po ustaljenem urniku odprte: Knjižnica Bežigrad, Knjižnica Črnuče, Knjižnica Fužine, Knjižnica Grba, Knjižnica Ig, Knjižnica Jožeta Mazovca, Knjižnica Otona Župančiča, Knjižnica Poljane, Knjižnica Polje, Knjižnica Prežihov Voranc, Knjižnica Rudnik, Slovanska Knjižnica, Knjižnica Šentvid, Knjižnica Šiška in Knjižnica Škofljica.

Stroška za vračilo gradiva v drugi knjižnici ta dan ne bodo zaračunali, prav tako se na zaprte dneve knjižnic izposoja in zamudnina ne beleži.