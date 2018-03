Ko je življenje pesem in pesem življenje

»Hočem, če bo le mogoče, postati pevka,« je napisala tretješolka Minka v šolskem spisu. Slabih osemdeset let pozneje je na knjižnih policah monografija s tem naslovom, v njej pa popisana zanimiva življenjska in poklicna pot altistke Marije Bitenc Samec.

»Perfekcionistke, ki je vedno stremela k poglobljeni in tehnično popolni interpretaciji, « piše v uvodu njen študijski kolega dr. Primož Kuret.

Knjigo je napisala dr. Tina Bohak,­ asistentka na Akademiji za glasbo,­ ki se je pred leti poglabljala v življenje in delo basista Julija Betetta in napisala doktorsko disertacijo o njem. Prav raziskovalno delo in srečanja z Betettovimi sodobniki so avtorico pripeljali tudi do Marije Bitenc Samec.