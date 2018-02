Ko snežak ni samo snežak in druge zimske zgodbe

Ponavadi pišemo o poletnem branju, lahkotnih knjigah, ki se priležejo ob pljuskanju valov in petju škržatov. Toda zimsko branje je lahko še prijetnejše: zunaj naletava sneg, bralec si pod debelo odejo greje noge, opazuje ognjene zublje v kaminu in se v miru predaja bralnemu užitku. Ker se približujejo zimske počitnice, je trenutek za tovrstno ugodje tu. Zbrali­ smo nekaj popularnih knjig za prebiranje v smučarskem letovišču.



Zima in sneg sta odlično literarno orodje, pisatelj lahko z njima ustvari atmosfero, ki podpira različne zgodbe. Zasnežena, hladna pokrajina lahko oddaja idilične, pravljične, srhljive, opustele, klavstrofobične, romantične ali kake druge vibracije.

Posebno priročen je snežni metež, ki odreže kraj od sveta. Taka izolacija je sama po sebi srhljiva, poleg tega v odrezani skupnosti ustvari posebno dinamiko dogajanja. Zima in sneg sta pogosta zlasti v delih ruskih in skandinavskih avtorjev, pri slednjih predvsem pri piscih kriminalk, kar glede na tamkajšnje vremenske razmere najbrž ni nič nenavadnega.