Kuzle in Kingston – dve plati istega poeta

Dare Kaurič je že več kot tri ­desetletja naša glasbena­ ­stalnica. Sprva je deloval v punk zasedbi Kuzle, nato pa v pop reggae skupini King­ston. Na videz kontradiktorni glasbeni zasedbi sta tudi odsev njegove dvojnosti, ko si je po sivini in pesimizmu zaželel več barvitosti in optimizma.



O prvencu Z besedami in prsti, ki je izšel pri založbi Bogataj, je zatrdil, da je tudi »zadnjenec«. V njem razgalja svojo dvojnost z besedili za glasbene skupine ter poezijo, ki je nastajala sočasno. Širšo javnost je prvič opozoril nase sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je bil kot jezni mladenič, pevec in kitarist v punk skupini Kuzle. Danes je znan kot basist skupine Kingston in avtor številnih popularnih popevk, ki jih izvaja ta zasedba. Ves čas je bil tudi pesnik. V prvem delu njegovega literarnega prvenca je 66 pesmi, od besedil iz obdobja punka, ki jih je napisal za zasedbe Kuzle, Kingston, Tank, Amen, duo Bojler, Radio Panoi, Continental in za samostojno ploščo Partigiano Di Amor. Je pa tudi poezija, ki jo je objavljal v Mentorju, Mladih potih, Mladini ..., ter otroške uspavanke iz poznejših obdobij. Tri od teh je prevedla v italijanščino Jolka Milič.



V drugi polovici je zaslediti fotogalerijo s 43 fotografijami iz Kauričevega zasebnega in javnega življenja, ki postavljajo njegovo delovanje in življenje v čas in ­prostor.



Pride trenutek ...



Milanka Trušnovec je v spremni besedi zapisala, da bi Dare Kaurič »v knapovski, kovinarskoindustrijski Idriji skoraj šel po poti večine. Le nekajmesečno igranje kitare na nižji glasbeni šoli ni naredilo omembe vrednega vtisa nanj, zato pa so ga 'stare plate', ki jih je poslušala starejša sestra, dovolj okužile, da je kasneje prevladala poetično-popevkarska in glasbeno-menedžerska kariera.«



Za Delo je Kaurič pojasnil razliko med pisanjem poezije in besedil za glasbo. »Pri pisanju poezije pride neki moment, neki sprožilec, da se mi besede ulijejo na papir. To je lahko naslov v časopisu, izjava na televiziji ... Če se mi nato zgodba razvije v pravo smer, dobi pesem celovito podobo, neko težo. Praviloma ta moja poezija nastane v hipu. Je bolj intuitivno ustvarjanje, brez obilice razmišljanja. Pri pisanju besedila za skladbo je precej drugače in se lahko zavleče. Tu moraš paziti na številne zakonitosti, ritem, rime, metriko. To je v bistvu zelo težko, za razliko od poezije, kjer je veliko več svobode.«



Zasedba Kuzle je bila še ena provincialna punkovska skupina, slovensko podeželje je namreč dalo veliko izjemnih novovalovskih zasedb. »Takrat smo se takoj povezali s prijatelji Indust bag iz Metlike pa z Gnilimi dušami iz Ormoža. Bili smo taki posebneži,« je dejal. Idrija je eno najstarejših slovenskih mest in močno industrializirano, kot pravi Kaurič, je bila »Idrija primerno leglo za nas, za Kuzle. Punk se je tem moral zgoditi.«



Za punk zasedbo Kuzle je pisal družbenoangažirana besedila. Ko se je četverica razšla, je soustanovil reggae skupino Kingston. »Res je bil naš namen igrati reggae, vendar nas je vse bolj zanašalo v pop, ime pa je ostalo. Na naših albumih je kar nekaj reggae pesmi, ki jih nikoli ne boste slišali na radiih. Če so bile Kuzle iz sive Idrije, smo jo Kingston mahnili na morje, in to zato, ker smo si zaželeli malo več sonca, barv in pozitive.«