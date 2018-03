Lukas Bärfuss: »Nisem iskal odgovorov, temveč vprašanja«

Jutri bo okviru festivala Fabula­ v Cankarjevem domu nastopil švicarski pisatelj Lukas Bärfuss. Pogovor z njim bo sledil projekciji filma Dora ali spolne nevroze naših staršev, ki je nastal po njegovi literarni predlogi. Del pogovora bo zagotovo namenjen tudi njegovemu romanu­ Koala, ki je lani v prevodu Aleša Učakarja izšel pri založbi Modrijan.



Lukas Bärfuss, rojen leta 1971, je v slovenskem prostoru kar dobro znan, saj so naša gledališča že večkrat uprizarjala njegove drame, Seksualne nevroze naših staršev so bile denimo pred časom na odru celjskega gledališča. Drama, pozneje pretopljena v film, razkriva zgodbo duševno prizadete Dore (ime se navezuje na Freudovo študijo seksualne histerije).

Njena mati se po dolgem obdobju, ko je Dora na pomirjevalih, odloči, da je tega dovolj. Tako se Dora po nekaj letih tabletne omame, v kateri je redko govorila, se smejala ali izražala čustva, nenadoma prebudi in hoče polno zaživeti. Prebudi se tudi njen spolni apetit, kar jo naredi zelo ranljivo za pohotne moške apetite. Njena težnja po samostojnosti je po eni strani razumljiva, po drugi pa nevarna. Dora zanosi, kar povzroči čudno situacijo, saj si njena mati že dolgo želi zanositi, a brez uspeha, od hčere pa zahteva, naj naredi splav.Mati poskuša zaščititi Doro, a postavi se vprašanje, kako daleč lahko gre pri tem. Dorino vedenje zamaje stabilen zakon njenih staršev in pokaže na družbeno hipokrizijo do duševno prizadetih, predvsem pri njihovi pravici do spolnega živ­ljenja. O drami pravijo, da je napisana v izčiščenem, jasnem in neposrednem slogu, o filmu, ki ga je režirala Stina Werenfels, v glavni vlogi pa igra Victoria Schulz, pa, da premišljeno hodi po tanki moralni liniji, ki jo ponuja zgodba.V romanu Koala pisatelj obravnava bratov samomor. Čeprav nista imela tesnih odnosov, ga je njegova smrt pretresla in spravila na pot razmišljanja o njegovem življenju in smrti. Na neki način je bil upornik, saj ni živel po pričakovanjih kapitalistične družbe – bil je neambiciozen, neaktiven, niso ga privlačili kariera, potovanja in družinsko življenje, ni hlepel po uspehu in denarju.Pisatelj na bratovem primeru ugotavlja, da so tisti, ki zavračajo kapitalistično zahtevo po produktivnosti, izločeni. Bratovo življenje poveže s koalo, drevesnim vrečarjem, ki veliko časa prespi, je asocialen in se hrani s strupenimi evkaliptusovimi listi. Srečanje s človekom, ki si z veliko delovno vnemo poskuša prisvojiti prostor in naravo, skorajda pripelje do iztrebljenja te pasivne živali. Z Lukasom Bärfussom smo se pogovarjali o njegovem romanu.