Med molkom in odporom

O nigerijsko-ameriški pisateljici Chimamandi Ngozi Adichie se je zadnje čase govorilo kot o glasnici feminizma, k čemur je veliko prispevala njena esejistična knjiga Vsi moramo biti feministi. Nepričakovano je postala svetovna uspešnica,­ med drugim so jo razdelili­ vsem šestnajstletnicam na Švedskem, delček njenega govora s konference TEDx o tem je Beyoncé vključila v pesem Flawless.



Morda je še bolj kot manifestativna dejanja zanimivo opazovati, o čem govorijo liki v prozi Chimamande Ngozi Adichie. Po Amerikanki in Polovici škrlatnega sonca je zdaj v slovenščino preveden njen romaneskni prvenec Škrlatni hibiskus, ki je v izvirniku izšel leta 2003, v slovenskem prevodu Gabriele Babnik pa nedavno pri založbi Sanje. Odpira več tem, a govori tudi o vlogi žensk v patriarhalni družbi, boju za njihovo samouresničitev v tradicionalnem okolju, ki ga za povrhu pretresajo politična nestabilnost in ekonomske težave.



Osrednji lik je petnajstletno dekle Kambili. Zgodbo spremljamo z njene perspektive, ki je po eni strani omejena z otroškim razumevanjem sveta, po drugi pa s strahom in molkom. Kambili namreč živi v družini, ki jo zaznamujeta očetova strahovlada in nasilje.