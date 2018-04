Mednarodni booker: ustreči Kitajcem ali ne?

Podeljevalci mednarodne bookerjeve nagrade avtorjev ne bo več razvrščala po narodnosti, ampak po državi oziroma ozemlju, so po poročanju britanskega Guardiana napovedali organizatorji. Odločitev so sprejeli po tem, ko so bili podvrženi kritiki, da popuščajo pritiskom Kitajske.

Najprej Kitajcem da, zatem ne

Ob objavi širšega seznama finalistov za nagrado so avtorja Wu Ming-Yija, nominiranega z romanom The Stolen Bicycle, sprva označili kot pisatelja s Tajvana, po pritožbi kitajskega veleposlaništva v Londonu pa so njegovo narodnost spremenili v Tajvan, Kitajska. Zdaj so organizatorji preklicali to odločitev, ker so se soočili s kritikami, da popuščajo pritiskom Kitajske.

Peking vztraja, da je Tajvan samoupravni otok del Kitajske. Nedavno je povečal pritisk na tuje družbe, ki Tajvan opisujejo kot državo, pri čemer sta nemški letalski prevoznik Lufthansa in British Airways izpustili Tajvan s svojih seznamov držav.

Na to, da je bila njegova narodnost ob razglasitvi širšega seznama nominirancev v marcu navedena pravilno – torej da prihaja s Tajvana –, nato pa naj bi organizatorji zapis spremenili in navedli, da prihaja s Tajvana kot dela Kitajske, je Wu Ming-Yi opozoril na svoji Facebook strani. Ob tem je dodal, da »to ni njegovo osebno stališče do zadeve«.

Krajši seznam finalistov nagrade bo znan 12. aprila

V sredo so organizatorji nagrade sporočili, da so se »po dodatnih smernicah o ustrezni terminologiji iz Urada za zunanje zadeve in zadeve Commonwealtha« odločili, da bodo nominirane avtorje v prihodnje opredeljevali raje po državi/ozemlju kot po njihovih narodnostih. Wu Ming-Yi bo na seznamu ponovno naveden kot pisatelj s Tajvana.

»Nagrada ni namenjena opredelitvi državljanstva; vsi državljani sveta so primerni, če imajo prevod v Združenem kraljestvu,« so v izjavi zapisali organizatorji.

Roman Wuja Ming-Yija z angleškim naslovom The Stolen Bicycle je bil sicer izvorno napisan v kitajščini, prinaša pa zgodbo o pisatelju, ki išče izgubljeno očetovo kolo.

Krajši seznam finalistov za mednarodnega bookerja bo znan 12. aprila, zmagovalca pa bodo razglasili 22. maja zvečer v londonskem Viktorijinem in Albertovem muzeju.