Michael Wolff: Ogenj in bes, 11. del

Skoraj vsak, ki je kakorkoli sodeloval v Trumpovi ekipi, se je znašel pred kakšno konfliktno zadevo, ki je zbodla predsednika ali koga iz njegovega osebja. Mike Flynn, pozneje Trumpov svetovalec za nacionalno varnost, ki je imel med kampanjo uvodne nastope na shodih, in ki ga je Trump tako rad poslušal, kadar je rohnel nad Cio in nad nesposobnostjo ameriških vohunov, je od prijateljev dobil opozorilo, da tistih 45.000 dolarjev, ki jih je dobil od Rusov decembra 2015 za govor v Moskvi, ni bila ravno dobra zamisel. 'No, to bi lahko postala težava samo v primeru, če bi zmagali,' jih je pomiril, prepričan, da težav torej ne bo.Paul Manafort, mednarodni lobist in politični operativec, ki ga je Trump nastavil za šefa kampanje, potem ko je nagnal Lewandowskega - in ki se je strinjal, da Flynn od Rusov ne bi smel vzeti honorarja, saj se ob tem takoj sproži vprašanje vračanja uslug - je trideset let zastopal diktatorje in skorumpirane samodržce z vsega sveta in si nakopičil milijone dolarjev v transakcijah, ki so že davno tega vzbujale pozornost ameriških preiskovalcev. Poleg tega pa mu je bil v trenutku, ko se je pridružil kampanji, tesno za petami ruski milijarder, oligarh Oleg Deripaska, ki je sledil sleherni njegovi finančni transakciji na svetu ter trdil, da mu je Manafort v sleparski nepremičninski goljufiji ukradel 17 milijonov dolarjev. Obljubljal mu je krvavo maščevanje.Pred Trumpom se še noben predsednik ni ukvarjal z nepremičninskimi posli, tudi med navadnimi politiki so takšni zelo redki. Razlogi so očitni, preveč tvegano je: trg je zelo ohlapno reguliran, temelji na zadolževanju, ki je izpostavljeno močnim tržnim nihanjem, pogosto so posli odvisni od naklonjenosti izvršnih oblasti, so pa to tudi najprikladnejši posli za pranje gotovinskega denarja. Trumpov zet Jared Kushner, Jaredov oče Charlie, Trumpova sinova Donald mlajši in Eric, hči Ivanka in tudi sam Trump so svoje poslovne podvige bolj ali manj opirali na dvomljive mednarodne gotovinske transakcije in sivi denar. Trumpov zet in najpomembnejši svetovalec Jared je popolnoma povezan z nepremičninskimi interesi očeta Charlieja Kushnerja, ki ima za seboj kariero zveznega zapornika zaradi utaje davkov, vplivanja na priče in nezakonitih predvolilnih donacij.Moderni politiki in njihovi štabi gredo pred volitvami prostovoljno skozi najstrožje preverjanje, če drugega ne potem zato, da vedo, kaj jih čaka. Če bi Trumpova ekipa na enak način preverjala svojega kandidata, bi hitro ugotovila, da jih lahko v težave spravijo že samo nekoliko resnejša etična vprašanja. Toda Trump česa takšnega seveda ni počel. Njegov stari politični svetovalec Roger Stone je Stevu Bannonu pojasnil, da Trumpov psihični ustroj ne dopušča nobenega samoizpraševanja. Prav tako Trump ne more prenesti, da bi kdo drug preveč vedel o njem - in s tem dobil premoč nad njim. In končno, zakaj sploh izgubljati čas s potencialno nevarnim samopreverjanjem, ko pa ni nobene nevarnosti, da bi zmagali?Trump ne le da ni videl nobenega potencialnega konflikta interesov s svojimi posli in nepremičninami, predrzno je tudi skrival davčne napovedi. Zakaj bi jih javno razkazoval, ko pa ne bo zmagal?Še več, niti pomisliti ni hotel, četudi samo hipotetično, kako bi 'v primeru, če ...' uredil vprašanje prenosa poslov, češ, to bi samo prinašalo 'nesrečo' - v resnici seveda ni hotel izgubljati časa. Tako kot ni hotel niti slučajno razmišljati o nepremičninah in konfliktih interesov.Saj ne bo zmagal! Oziroma njegova zmaga bo poraz.Če bi ne zmagal, bi bil Donald Trump najslavnejši človek na svetu - mučenec pokvarjene Hillary Clinton.Hči Ivanka in zet Jared bi se iz razmeroma neznanih bogataških otrok v hipu spremenila v mednarodna zvezdnika in ambasadorja družinske blagovne znamke.Steve Bannon bi postal de facto vodja čajanke.Kellyanne Conway bi postala velika televizijska zvezda.Reince Priebus in Katie Walsh bi dobila nazaj svojo republikansko stranko.Melania Trump bi se lahko vrnila nazaj k svojim neopaznim kosilom s prijateljicami.

Naslovnica knjige Fire and Fury. Foto: Reuters