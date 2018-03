Michael Wolff: Ogenj in bes, 12. del

2. poglavje

To je bil tisti neproblematični scenarij, ki so ga vsi po vrsti pričakovali 8. novembra 2016. Poraz bi za vse pomenil zmago.Kmalu po dvajseti uri, ko je kazalo, da je trend - Trumpova zmaga - potrjen, je Donald mlajši prijatelju rekel, da oče, ali DTJ, kot ga kliče, gleda, kot da je videl prikazen. Melania, ki ji je Donald Trump tako za sveto zagotavljal, da zmaga ni mogoča, je bila vsa v solzah. Ne zaradi zmage.In potem se je v zgolj nekaj več kot eni uri, kot je hladnokrvno opazoval Steve Bannon, omotični Trump transformiral najprej v nejevernega Trumpa in potem v dokaj prestrašenega Trumpa. Toda to še ni bila zadnja transformacija. Ni trajalo dolgo, ko se je Donald Trump končno spremenil v človeka, trdno prepričanega, da si zasluži volilno zmago in da je tudi povsem sposoben biti predsednik Združenih držav Amerike.V soboto po volitvah je Trump v svojem trinadstropnem apartmaju v Trumpovem stolpu sprejel majhno skupino najožjih prijateljev. Celo ti so bili še vedno šokirani in zmedeni po zmagi, in druženje je bilo dokaj medlo. Trump je večinoma gledal na uro.Rupert Murdoch, dotlej popolnoma prepričan, da je Trump šarlatan in norec, je prav tako obljubil, da se bosta z novo ženo, Jerry Hall, oglasila pri pravkar izvoljenem predsedniku. Toda Murdoch je zamujal - precej zamujal. Trump je gostom zagotavljal, da je Rupert na poti, vsak čas bo tu. Ko so se nekateri začeli odpravljati, se jim je prilizoval, naj še malo počakajo. Samo še toliko, da vidiš Ruperta. (Oziroma, kot je komentiral eden od gostov, da vidim Trumpa z Rupertom.)Murdoch, ki se je s takratno ženo Wendi pogosto družil z Jaredom in Ivanko, v preteklosti ni skrival, da ga Trump ne zanima. Njegova naklonjenost do Kushnerja je zato ustvarila zanimivo dinamiko merjenja moči med Trumpom in zetom, ki jo je Kushner pogosto spretno in tankočutno izkoristil ter v pogovore s tastom tu in tam navrgel Murdochovo ime. Ko je Ivanka leta 2015 Murdochu povedala, da namerava oče resnično, prav zares kandidirati, je Murdoch samo zamahnil z roko.Zdaj - po najbolj presenetljivem preobratu v ameriški zgodovini - pa je bil novi predsednik v čakanju na Murdocha ves na trnih. 'On je eden od velikanov,' je razlagal gostom in ob nestrpnem čakanju postajal vedno bolj vznemirjen. 'Resnično, eden od velikih, zadnji od velikih. Morate ostati, da ga srečate.'Bil je to niz dveh med seboj povezanih nenavadnih preobratov - ironična simetrija. Trump, ki verjetno še ni povsem dojel, da mu zdaj, ko je postal predsednik, ni treba za vsako ceno povzdigovati svojega družbenega statusa, se je nadvse trudil za naklonjenost doslej zaničljivega medijskega mogula. Murdoch, ki se je končno, pravzaprav žaljivo prepozno, pridružil zabavi, pa je potem postal nenadoma majhen in ponižen kot vsi drugi, in si je močno prizadeval, da spremeni svoj pogled na človeka, ki je bil že več kot celo generacijo v najboljšem primeru dvorni norček med bogatimi in slavnimi.***Murdoch nikakor ni bil edini milijarder, ki se je otepal Trumpa. V letih pred volitvami se je iz bogataša (za katerega je trdil, da niti približno ni milijarder) odkrito norčeval tudi Carl Icahn, na čigar prijateljstvo se je Trump pogosto skliceval in napovedoval, da ga bo zvabil na visok položaj v svojem kabinetu.Zelo malo tistih, ki Trumpa poznajo, so imeli o njem kakšne iluzije. V tem je bil že skoraj privlačen; na pogled veseljak, v duši baraba.Toda zdaj je bil izvoljen za predsednika. In ta kruta realnost spremeni vse. Lahko si misliš o njem, kar hočeš, naredil je svoje. Izvlekel je meč iz kamna. To pa nekaj pomeni. Pomeni vse.Milijarderja sta morala premisliti na novo. Tako kot vsi v Trumpovi orbiti

Naslovnica knjige Fire and Fury. Foto: Reuters