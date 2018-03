Michael Wolff: Ogenj in bes, 13. del

Vsi, ki so se znašli v Trumpovi orbiti, so se nenadoma strinjali, da bodo to zadevo spravili v pogon.

zvezdicami, eden od najbolj cenjenih poveljnikov v ameriš- ki vojski; Rex Tillerson, izvršni direktor ExxonMobila; Scott Pruitt in Betsy DeVos, zvesta pristaša Jeba Busha – vsi so bili zdaj osredotočeni na eno samo samcato dejstvo: da je Trump postal predsednik, pa če je še tako čudaški, morda celo neumen.



Skratka, vsi, ki so se znašli v Trumpovi orbiti, so se nenadoma strinjali, da bodo to zadevo spravili v pogon. Ali pa vsaj, da jo bodo verjetno spravili v pogon.



Sicer pa Trump od blizu sploh ni tisti bombastični, razgrajaški mož, ki je med kampanjo podpihoval pobesnele množice. Ni niti jezen niti bojevit. Morda je bil res najbolj zloben, zastrašujoč in grozeč predsedniški kandidat v sodobni zgodovini, toda zasebno deluje skoraj pomirjujoče. Ekstremno samozadovoljstvo ga vedno nekoliko omehča. Življenje je lepo. Trump je optimist – vsaj glede samega sebe. Šarmanten in ves priliznjen je; osredotočen na človeka. Včasih smešen, zna biti celo samoironičen. In neverjetno zagnan – Naredimo to, karkoli že, dajmo! Ni strog, kot 'veliko dobrosrčno opico' ga je ne prav zelo prijazno opisal Bannon.



Soustanovitelja PayPala in člana uprave Facebooka Petra Thiela – v bistvu edinega pomembnejšega človeka Silikonske doline, ki je podpiral Trumpa – je neki drugi milijarder in dolgoletni Trumpov znanec opozarjal, naj se varuje nesmrtnega prijateljstva, ki ga Trump tako vsiljivo ponuja Thielu, češ: Vsi mi pripovedujejo, kako dober si, in prepričan sem, da lahko ustvariva čudovito delovno prijateljstvo. Karkoli boš želel, samo pokliči in bova uredila! Svetoval mu je skratka, naj takšnih ponudb ne jemlje povsem resno. In res je Thiel, ki je z govorom v podporo Trumpu nastopil na republikanski konvenciji v Clevelandu, pozneje pripovedoval, da je bil o Trumpovi iskrenosti, ko mu je ponujal prijateljstvo za vse življenje, povsem prepričan – le da ga potem Trump ni nikoli več niti sam poklical niti ni odgovarjal na njegove klice. Je že tako, oblast je pač že sama po sebi opravičilo za marsikateri družabni spodrsljaj. Bolj problematični so drugi vidiki Trumpove osebnosti.



Skoraj vsi profesionalci, ki so se zdaj pripravljali, da se mu pridružijo, so se morali soočati z dejstvom, da očitno ničesar ne ve. Preprosto ni bilo niti enega področja, razen morda nepremičninskega, ki bi ga vsaj za silo obvladal. Vse pri njem je improvizirano. Za vse, kar ve, se zdi, da se je naučil v zadnji uri – in to večinoma samo na pol. Toda vsi novi člani in članice Trumpove ekipe so se prepričevali drugače. Izvoljen je za predsednika, očitno torej nekaj že mora imeti. In res, kakor so vsi v bogataških krogih vedeli za njegovo vsestransko nevednost – Trump, velik poslovnež, ne zna prebirati niti bilanc; Trump, ki se je skozi celotno kampanjo hvalil s pogajalsko spretnostjo, je ob svojem zanemarjanju podrobnosti strahotno slab pogajalec – so zdaj najožji sodelavci ugotavljali, da je na neki način instinktiven. To je prava beseda. Močan je kot osebnost. Zna te prepričati.



'Je Trump dober človek, inteligenten človek, sposoben človek?' se je spraševal njegov dolgoletni politični svetovalec Sam Nunberg. 'Ne vem. Vem pa, da je zvezda.'



Njegovi sodelavci iz kampanje, ki so bili nenadoma kandidati za službe v zahodnem krilu Bele hiše – za službe, ki zagotavljajo kariero do konca življenja in vpis v zgodovino – so morali tega čudaškega, težavnega, celo smešnega, predvsem pa slabo podkovanega človeka zdaj pogledati v povsem novi luči. Bil je izvoljen za predsednika. Bil je torej, kot je rada poudarjala Kellyanne Conway, po definiciji predsedniški.Čeprav ni nihče videl v njem ničesar predsedniškega – v smislu javnega spoštovanja političnih ritualov in spodobnosti; ali celo vsaj kančka samokontrole.Prihajali so novi sodelavci, pridružili so se, čeprav je bilo povsem očitno, kakšno mnenje imajo o tem človeku. Jim Mattis, upokojeni general s štirimi

