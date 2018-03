Michael Wolff: Ogenj in bes, 14. del

Ko je Trumpove vrline in njegovo privlačnost poskušal pojasniti Piers Morgan – britanski novinar in nesojeni televizijski voditelj na televiziji CNN, ki je nastopal in zmagal v sedmi sezoni oddaje Celebrity Apprentice in ki je ostal Trumpu zvest prijatelj – je rekel, da je vse povedano v Trumpovi knjigi The Art of the Deal (Umetnost pogajanj). Tam je vse, kar ga je naredilo za Trumpa, in vse, zaradi česar velja za zdravorazumskega, podjetnega in karizmatičnega. Če ga želite spoznati, berite knjigo, svetuje Morgan. Prav, že mogoče, toda knjige v resnici ni napisal Trump. Njen soavtor, Tony Schwartz, trdi, da je komaj kaj prispeval in da je verjetno niti ni v celoti prebral. Morda je prav v tem bistvo. Trump ni pisec, on je glavni lik – protagonist in junak.Kot navdušenec nad ameriško profesionalno rokoborbo je postal podpornik in ena od slavnih osebnosti organizacije World Wrestling Entertainment (s posebnim mestom v njihovi dvorani slavnih). Podobno kot rokoborec Hulk Hogan je tudi on 'izmišljena oseba iz resničnega življenja'. V zabavo starih prijateljev in zadrego ljudi, ki morajo zdaj delati z njim na najvišjih ravneh zvezne administracije, pogosto govori o sebi v tretji osebi. Trump je naredil to, Trump je naredil ono. Osebnost oziroma vloga, ki jo igra, je tako močna, da se ji očitno noče ali ne more odpovedati niti v korist tega, da bi deloval kot predsednik – ali predsedniško.Kakorkoli je že težaven, poskušajo številni, ki ga zdaj obkrožajo, njegovo vedenje opravičevati – najti poskušajo razlage uspehov in namesto napak razumeti njegove prednosti. Za Steva Bannona je glavna Trumpova vrlina to, da je alfa moški, morda zadnji od alf. Takšen, kot bi prišel iz lasvegaške druščine Rat Packov* iz petdesetih let.Trumpovo razumevanje samega sebe je še precej natančnejše. Nekoč se je z letalom vračal domov in imel na krovu prijatelja milijarderja s spremljevalko, tujo manekenko. Poskušal ji je dvoriti in je ukazal postanek v Atlantic Cityju. Razkazal jima bo svojo igralnico. Prijatelj je poskušal dekle prepričati, da v Atlantic Cityju res ni kaj videti. Kraj, poln belih izmečkov.'Kdo pa so to, 'beli izmečki'?' je vprašala.'Ljudje, kakršni smo mi trije,' je odgovoril Trump, 'samo, da so revni.'Ves čas se trudi biti neprilagojen, nespoštljiv. Kot da je odpadništvo recept za zmago – in zmaga, kakorkoli že zmagaš, je vse, kar je pomembno.Ali, kot ugotavljajo prijatelji, ki pri tem skrbno pazijo, da ne bi sami postali žrtve, Trump preprosto nima nobenih zadržkov. Je upornik, razbijač, človek zunaj vseh pravil, človek, ki pravila zaničuje. Dober Trumpov prijatelj, ki je prav tako dober prijatelj Billa Clintona, ugotavlja, da sta si podobna – samo da je Clinton navzven spoštljiv, Trump pa ni.Ena od manifestacij njunega samovoljnega značaja je način zapeljevanja žensk – v bistvu nadlegovanja. Svoboda, ki si jo privoščita, je izjemna celo v primerjavi z najbolj pokvarjenimi zapeljivci in nadlegovalci.Trump rad razlaga, da je ena od stvari, zaradi katerih je vredno živeti, to, da spraviš v posteljo ženo svojega prijatelja. Gre pa na primer takole. Da bi jo dobil, jo poskuša prepričati, da mož mogoče ni ravno tisto, kar si ona predstavlja. Potem naroči tajnici, naj prijatelja pokliče na nujni sestanek v njegovo pisarno; ko prijatelj pride, ga Trump zaplete v nekaj, kar počne bolj ali manj ves čas, v seksualno duhovičenje in šopirjenje. Kakšen seks imata z ženo? Kako pogosto? Verjetno si imel prej boljšega kot ona? Samo povej. Ob treh prihajajo k meni dekleta iz Los Angelesa. Če želiš, greva gor, zabavno bo. Obljubim … In Trump poskrbi, da preko odprtega telefona to ves čas posluša prijateljeva žena.Seveda tudi drugi prejšnji predsedniki, ne samo Clinton, niso imeli veliko moralnih zadržkov. Za ljudi, ki Trumpa dobro poznajo, je veliko bolj presenetljivo, da mu je uspelo zmagati in se dokopati do najvišjega položaja brez tistega najosnovnejšega, kar naj bi bilo potrebno za takšno službo, tistega, čemur pravimo opravilna sposobnost.* Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis ml., Peter Lawford in Joey Bishop.

Naslovnica knjige Fire and Fury. Foto: Reuters